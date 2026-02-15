بسبب الغيرة.. ممثلة سورية وضعت حدًّا لعلاقة عاطفية

سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء" style="width: 100%; height: 100%;" /> سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء" style="width: 100%; height: 100%;" />

وأوضحت أنها لا تدخل في سجالات مع المسيئين ولا ترد على التعليقات السلبية، معتبرة أن بعض الجهات تحاول تحويل أي تصرف عفوي إلى مادة للنقد. وأضافت أن هذه الفئة لا تمثل طبيعة المجتمعات، لافتة إلى أن الظروف القاسية التي مرت بها تركت آثارا نفسية وسلوكية لدى بعض الأفراد. وختمت برسالة تدعو فيها إلى تجنب الإساءة للآخرين والتركيز على تطوير الذات بدل الانشغال بالردود.وفي جانب شخصي، تحدثت نجم الدين عن تجربة عاطفية مؤذية استمرت نحو عامين مع شخص يتسم بغيرة مفرطة. ورأت أن قد تبدأ كتعبير عن الاهتمام لكنها تتحول إلى عبء حين تقيد الطرف الآخر وتدفعه لتعديل سلوكه باستمرار. وقالت إنها مع الوقت شعرت بفقدان جزء من شخصيتها وميلها إلى العزلة لإرضاء الطرف الآخر، قبل أن تتخذ قرار الانفصال بعد معاناة طويلة، معتبرة أن إنهاء العلاقة كان الخيار الأنسب رغم صعوبته.