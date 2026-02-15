تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بسبب الغيرة.. ممثلة سورية وضعت حدًّا لعلاقة عاطفية

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:46
كشفت الفنانة سوزان نجم الدين أنها تتعرض للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تأثرت ببعض التعليقات الجارحة التي رأت أنها لا تستهدفها وحدها، بل تمس صورة بلد كامل عبر أسلوب الخطاب المستخدم. وأشارت إلى أن الفنانين عرضة للهجوم في محطات مختلفة، وأن طريقة التعامل معه تختلف بين شخص وآخر.

وأوضحت نجم الدين أنها لا تدخل في سجالات مع المسيئين ولا ترد على التعليقات السلبية، معتبرة أن بعض الجهات تحاول تحويل أي تصرف عفوي إلى مادة للنقد. وأضافت أن هذه الفئة لا تمثل طبيعة المجتمعات، لافتة إلى أن الظروف القاسية التي مرت بها سوريا تركت آثارا نفسية وسلوكية لدى بعض الأفراد. وختمت برسالة تدعو فيها إلى تجنب الإساءة للآخرين والتركيز على تطوير الذات بدل الانشغال بالردود.

وفي جانب شخصي، تحدثت نجم الدين عن تجربة عاطفية مؤذية استمرت نحو عامين مع شخص يتسم بغيرة مفرطة. ورأت أن الغيرة قد تبدأ كتعبير عن الاهتمام لكنها تتحول إلى عبء حين تقيد الطرف الآخر وتدفعه لتعديل سلوكه باستمرار. وقالت إنها مع الوقت شعرت بفقدان جزء من شخصيتها وميلها إلى العزلة لإرضاء الطرف الآخر، قبل أن تتخذ قرار الانفصال بعد معاناة طويلة، معتبرة أن إنهاء العلاقة كان الخيار الأنسب رغم صعوبته.
فيديو.. <a class='entities-links' href='/entity/1267774020/سوزان-نجم/ar/1?utm_term=PublicFigures-سوزان-نجم&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سوزان-نجم&id=57463&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء" style="width: 100%; height: 100%;" />
مواقع التواصل الاجتماعي

سوزان نجم الدين

نجم الدين

سوزان نجم

التركي

الغيرة

سوريا

الترك

