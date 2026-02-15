بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز

أثار الفنان جدلاً كبيراً على بعد إلغائه متابعة الفنانة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد ساعات من إعلانه عبر حسابه الخاص على الموقع عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، ما دفع عدداً كبيراً من متابعيه للتساؤل عن حقيقة ما حدث وهل هناك خلافات حدثت في كواليس العمل أدت الى إعلانه عدم غناء التتر وإلغاء متابعة ياسمين.





وكان رامي صبري، قد أعلن عن عدم غنائه تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين ، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام": "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان"، وذلك من دون الإعلان عن الأسباب التي أدت به الى اتخاذ هذا القرار، ليأتي إلغاء متابعته لياسمين ويثير الجدل حول حدوث خلافات في الكواليس.

