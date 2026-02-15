تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:26
A-
A+
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الفنان رامي صبري جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائه متابعة الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد ساعات من إعلانه عبر حسابه الخاص على الموقع عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، ما دفع عدداً كبيراً من متابعيه للتساؤل عن حقيقة ما حدث وهل هناك خلافات حدثت في كواليس العمل أدت الى إعلانه عدم غناء التتر وإلغاء متابعة ياسمين.


وكان رامي صبري، قد أعلن عن عدم غنائه تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام": "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان"، وذلك من دون الإعلان عن الأسباب التي أدت به الى اتخاذ هذا القرار، ليأتي إلغاء متابعته لياسمين ويثير الجدل حول حدوث خلافات في الكواليس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي.. هذا ما فعلته ياسمين عبد العزيز
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز

عبد العزيز

عبدالعزيز

رامي صبري

عبر موقع

الرمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-15
Lebanon24
15:04 | 2026-02-15
Lebanon24
14:04 | 2026-02-15
Lebanon24
09:45 | 2026-02-15
Lebanon24
08:19 | 2026-02-15
Lebanon24
06:45 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24