فنون ومشاهير
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الفنان
رامي صبري
جدلاً كبيراً على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد إلغائه متابعة الفنانة
ياسمين عبدالعزيز
عبر موقع
التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد ساعات من إعلانه عبر حسابه الخاص على الموقع عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، ما دفع عدداً كبيراً من متابعيه للتساؤل عن حقيقة ما حدث وهل هناك خلافات حدثت في كواليس العمل أدت الى إعلانه عدم غناء التتر وإلغاء متابعة ياسمين.
وكان رامي صبري، قد أعلن عن عدم غنائه تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين
عبد العزيز
، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام": "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان"، وذلك من دون الإعلان عن الأسباب التي أدت به الى اتخاذ هذا القرار، ليأتي إلغاء متابعته لياسمين ويثير الجدل حول حدوث خلافات في الكواليس.
