Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

لأول مرة.. زينة تنشر صور توأمها

Lebanon 24
16-02-2026 | 02:00
لأول مرة.. زينة تنشر صور توأمها
فاجأت الفنانة زينة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشرها صور توأمها "زين الدين" و"عز الدين" للمرة الأولى، بعد حرصها لسنوات طويلة على إخفاء ملامحهما عن الجمهور.

ونشرت زينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بطاقات عضوية لنجليها، تخص إحدى النقابات الدينية، حيث احتوت تلك البطاقات على صور واضحة لنجليها، ما أحدث تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة أنها هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها صوراً لنجلي زينة وأحمد عز بشكل واضح.
وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز. وقدم المحامي معتز الدكر، ممثل دفاع زينة، مذكرة خلال نظر الدعوى في أول درجة، تضمنت أجر عز في فيلم "الممر" ومسلسل "أبو عمر المصري" والحملات الإعلانية.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لنجليه عز الدين وزين الدين عن العام الدراسي 2022/2023.

وألزمت محكمة استئناف الأسرة، خلال الأسابيع الماضية، الفنان المصري أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم، في دعوى رفعتها الفنانة زينة، تخص توأمها.

من جانب آخر كانت الفنانة زينة قد عبرت عن بالغ سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة خلال الفترة الماضية.
نجل زينة
نجل زينة
مواقع التواصل الاجتماعي

أبو عمر المصري

عمر المصري

زين الدين

مدينة نصر

عز الدين

أحمد عز

الدينية

