تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
-4
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
لأول مرة.. زينة تنشر صور توأمها
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الفنانة زينة متابعيها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
المختلفة بنشرها صور توأمها "
زين الدين
" و"
عز الدين
" للمرة الأولى، بعد حرصها لسنوات طويلة على إخفاء ملامحهما عن الجمهور.
ونشرت زينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بطاقات عضوية لنجليها، تخص إحدى النقابات
الدينية
، حيث احتوت تلك البطاقات على صور واضحة لنجليها، ما أحدث تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة أنها هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها صوراً لنجلي زينة وأحمد عز بشكل واضح.
وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان
أحمد عز
. وقدم المحامي معتز الدكر، ممثل دفاع زينة، مذكرة خلال نظر الدعوى في أول درجة، تضمنت أجر عز في فيلم "الممر" ومسلسل "
أبو عمر المصري
" والحملات الإعلانية.
وأصدرت محكمة أسرة
مدينة نصر
حكماً بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه
مصري
، كمصروفات دراسية لنجليه عز الدين وزين الدين عن العام الدراسي 2022/2023.
وألزمت محكمة استئناف الأسرة، خلال الأسابيع الماضية، الفنان المصري أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم، في دعوى رفعتها الفنانة زينة، تخص توأمها.
من جانب آخر كانت الفنانة زينة قد عبرت عن بالغ سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة خلال الفترة الماضية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينشر لواء "الحشمونائيم" الحريدي لأول مرة جنوب سوريا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر لواء "الحشمونائيم" الحريدي لأول مرة جنوب سوريا
16/02/2026 12:36:58
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تستعد لنشر قوات في غزة لأول مرة ضمن قوة دولية
Lebanon 24
إندونيسيا تستعد لنشر قوات في غزة لأول مرة ضمن قوة دولية
16/02/2026 12:36:58
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخة موزا تنشر فيديو جولتها في اليوم الأول من «آرت بازل» قطر
Lebanon 24
الشيخة موزا تنشر فيديو جولتها في اليوم الأول من «آرت بازل» قطر
16/02/2026 12:36:58
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هواوي تُطلق عالميًا لأول مرة ميزة مراقبة خطر السكري في الساعات الذكية
Lebanon 24
هواوي تُطلق عالميًا لأول مرة ميزة مراقبة خطر السكري في الساعات الذكية
16/02/2026 12:36:58
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أبو عمر المصري
عمر المصري
زين الدين
مدينة نصر
عز الدين
أحمد عز
الدينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي
Lebanon 24
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي
04:43 | 2026-02-16
16/02/2026 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري و عابد فهد يشاركان راغب علامة الغناء على مسرح حفله في دبي
Lebanon 24
سامر المصري و عابد فهد يشاركان راغب علامة الغناء على مسرح حفله في دبي
23:00 | 2026-02-15
15/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
16:59 | 2026-02-15
15/02/2026 04:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
Lebanon 24
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
15:04 | 2026-02-15
15/02/2026 03:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
14:04 | 2026-02-15
15/02/2026 02:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
10:00 | 2026-02-15
15/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
09:00 | 2026-02-15
15/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:43 | 2026-02-16
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي
23:00 | 2026-02-15
سامر المصري و عابد فهد يشاركان راغب علامة الغناء على مسرح حفله في دبي
16:59 | 2026-02-15
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
15:04 | 2026-02-15
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
14:04 | 2026-02-15
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
12:26 | 2026-02-15
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 12:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24