مايا رعيدي تستمتع بعطلتها على الثلج

شهدت تفاعلًا واسعًا بعد أن نشرت السابقة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام صورة جديدة من أجواء شتوية ساحرة. وظهرت في الصورة وسط طبيعة مكسوّة بالثلوج، مرتدية ملابس شتوية أنيقة جمعت بين البساطة والعصرية، ما لفت انتباه المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها وبجمالية المكان.وأرفقت الصورة بموسيقى هادئة تعكس أجواء الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، في حين انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بالمشهد الشتوي وبالأسلوب الأنيق الذي اعتمدته.