Lebanon 24
16-02-2026 | 12:24
مايا رعيدي تستمتع بعطلتها على الثلج
مايا رعيدي تستمتع بعطلتها على الثلج photos 0
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد أن نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عبر حسابها على تطبيق إنستغرام صورة جديدة من أجواء شتوية ساحرة. وظهرت في الصورة وسط طبيعة مكسوّة بالثلوج، مرتدية ملابس شتوية أنيقة جمعت بين البساطة والعصرية، ما لفت انتباه المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها وبجمالية المكان.

وأرفقت الصورة بموسيقى هادئة تعكس أجواء الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، في حين انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بالمشهد الشتوي وبالأسلوب الأنيق الذي اعتمدته. 
