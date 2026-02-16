نجم فيلم "العراب".. روبرت دوفال يرحل عن 95 عاماً

توفي الممثل الأميركي دوفال، الحائز جائزة الأوسكار وأحد أبرز نجوم السينما الكلاسيكية، عن عمر ناهز 95 عام.



ورحل دوفال في منزله بمدينة ميدلبيرج بولاية فرجينيا، بعد مسيرة امتدت لعقود وتنوّعت فيها أدواره بين البطولة والأدوار المساندة التي صنعت له مكانة استثنائية في .



ويُعد دوفال من الوجوه التي ارتبطت بذاكرة جمهور واسع عبر شخصية مستشار عائلة كورليوني في فيلم (العراب) عام 1972، ثم عودته للدور نفسه في (العراب 2) عام 1974، قبل أن يغيب عن (العراب 3) لاحقاً بسبب خلافات مرتبطة بالأجر وفق ما ورد في تقارير صحافية.



كما حصد دوفال أفضل ممثل عن فيلم (Tender Mercies) الصادر عام 1983، وراكم على مدى مسيرته سبعة ترشيحات للأوسكار، مثبتاً صورة الممثل الذي يتفوّق بأدواته وقدرته على التحوّل بين الشخصيات لا بحضور "النجم التقليدي" فقط.

