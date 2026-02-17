تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:39
للمرة الأولى تحدث الفنان السوري ناصيف زيتون عن حياته بعد ولادة ابنه البكر إلياس، قائلا إن الكلمات تعجز عن وصف مشاعره والتغيير الكبير الذي حصل في تفكيره وحتى في شجاعته.

وأعلن ناصيف في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" أنه لا يمكنه وصف اللحظات الأولى لاستقباله طفله الأول مضيفا: "كانوا يقولوا دايماً إنه بهاللحظة، الشعور لا يوصف، ودايماً كنت بس اسمع الحديث من حدا الله هيك كرمه بمولود، بس أكيد إنه اللي ما بمر فيها ما بحسها".

وتابع: "للحقيقة، إيه ما بعرف أوصف هالشعور، بس أنا مبسوط، ومرتاح كثير، نعمة وبركة من الله وأهم شي إنه صحته بخير هو وأمه، يعني خلصنا من العمليه كلها، المشروع إذا بدك كان بخير والحمد لله بصحة وعافية".

وقال : "يا رب الحمد لله أنا ممنون ممنون لله وللدنيا وللحياة كلها حطتني بمحل جميل جداً"، لافتا إلى أن مجيء الطفل غيّر حياته إذ قال: "كنت قول دغري أنا شجاع بس هلّق بطّلت شجاع صراحة".

وأضاف: "يعني صرت خاف على حالي أكتر خاف على صحتنا أكتر حتى كون معه. الولد بحسّسك بالضعف، يعني صح صرنا عيلة حلوة وبلّشت فصل جديد بحياتي، بس بصير الواحد عنده خوف إنه يغيب… بخاف يصرلي شي لأنه صار عندي مسؤوليه كبيره خايف عليه حابب كون معه وحابب شوفو عم يكبر".

وعن التغيير الذي طرأ على حياته، قال ناصيف: "والله فرقت كتير ليك سبحانك يا الله والله كان تلفوني كله صور شغلي وحفلات وهلّق صار تلفوني إلو، بالآخر روحه الواحد حياته كلها متجسّدة بهالشي، فالله يخلّي ولاد العالم كلها".

