بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في ، بأغنية الجديدة التي أبكت السوريين، وحملت عنوان "من كم سنة".



وأثنى عدد كبير من السوريين على الأغنية المشبعة بالمعاني الإنسانية والأوجاع والمآسي، لا سيما أنها ستكون شارة مسلسل " " الذي يوثق معاناة آلاف السوريين داخل المعتقلات خلال عهد النظام السابق.



كما اعتبروا أن الأغنية التي ألفها ولحنها حسان زيود ووزعها ، توثق بكل صدق ألم انتظار آلاف العائلات لأبنائهم، والغموض الذي يلف مصير هؤلاء على مدى سنوات. (العربية)

مسلسل #القيصر (لا مكان لا زمان) عمل سوري مؤلف من 10 ثلاثيات مستوحاة من أحداث وأوجاع حقيقية جرت داخل سجون ومعتقلات نظام المجرم.

على صعيد الموسيقى، اختيار الفنانة #أصالة لأداء التتر موفق جداً وصلت كل كلمة باحساس رهيب. هيك التيترات بتكون! 👌🏻#رمضان2026pic.twitter.com/bUobobGljD — Moe Samman (@metawolf_samman) February 16, 2026