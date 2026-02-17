تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:21
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني photos 0
بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تُوفِيَ كاتب الأغاني الأميركي بيلي شتاينبرغ، المعروف خصوصاً بكتابة كلمات أغنية مادونا "لايك إيه فيرجين" في كاليفورنيا، عن 75 عاماً.

وكتب شتاينبرغ أغنيات لسيندي لوبر "ترو كولورز"، وويتني هيوستن "سو إيموشنل"، وفرقة ذي بريتندرز "آيل ستاند باي يو"، بالتعاون مع الملحن توم كيلي.


كما كتب أيضاً أغنيات للمغنية الكندية سيلين ديون، وحصل على جائزة "غرامي" عام 1996، عن عمله في ألبوم "فالينغ إنتو يو" الذي نال جائزة ألبوم العام. (الامارات 24)
 
 
كاتب الأغاني الأمريكي بيلي شتاينبرغ
