تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تُوفِيَ كاتب الأغاني الأميركي شتاينبرغ، المعروف خصوصاً بكتابة كلمات أغنية "لايك إيه فيرجين" في ، عن 75 عاماً.



وكتب شتاينبرغ أغنيات لسيندي لوبر "ترو كولورز"، وويتني هيوستن "سو إيموشنل"، وفرقة ذي بريتندرز "آيل ستاند باي يو"، بالتعاون مع الملحن توم .





كما كتب أيضاً أغنيات للمغنية الكندية ، وحصل على جائزة "غرامي" عام 1996، عن عمله في ألبوم "فالينغ إنتو يو" الذي نال جائزة ألبوم العام. (الامارات 24)