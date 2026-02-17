تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني
Lebanon 24
17-02-2026
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تُوفِيَ كاتب الأغاني الأميركي
بيلي
شتاينبرغ، المعروف خصوصاً بكتابة كلمات أغنية
مادونا
"لايك إيه فيرجين" في
كاليفورنيا
، عن 75 عاماً.
وكتب شتاينبرغ أغنيات لسيندي لوبر "ترو كولورز"، وويتني هيوستن "سو إيموشنل"، وفرقة ذي بريتندرز "آيل ستاند باي يو"، بالتعاون مع الملحن توم
كيلي
.
كما كتب أيضاً أغنيات للمغنية الكندية
سيلين ديون
، وحصل على جائزة "غرامي" عام 1996، عن عمله في ألبوم "فالينغ إنتو يو" الذي نال جائزة ألبوم العام. (الامارات 24)
