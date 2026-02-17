توقيفات جديدة تهزّ تركيا... ممثل وفنان شهيران من بين الموقوفين (صورة)

أوقفت الشرطة ، 19 شخصاً، بينهم ممثل ومغني، اليوم الثلاثاء، في مدينة إسطنبول، ضمن حملة لمكافحة المخدرات بين مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



ومن بين الموقوفين، الممثل حاج ، والذي شارك في العديد من المسلسلات والأفلام، وبينها مسلسل "السجين".



كما ضمت قائمة الموقوفين، المغني مراد دالكيليتش، ومغنٍ آخر في فرقة " "، واسمه كاان تانغوزي.



وشملت قائمة الموقوفين أيضاً، الملاكم آدم كيليتشجي، بجانب عارضي وعارضات أزياء ومشاهير في . (ارم نيوز)

تركيا" style="width: 100%; height: 100%;" /> تركيا" style="width: 100%; height: 100%;" />