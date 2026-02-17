انقطعت الكهرباء... خلال تصوير مسلسل هذا ما جرى!

فوجئ صنّاع وفريق عمل مسلسل " "، من بطولة ميّ عمر بانقطاع الكهرباء عن موقع التصوير.

واضطر المخرج إلى إيقاف التصوير، واكتشف الفنّيون في المسلسل سرقة كابل الكهرباء المغذّي للموقع على يدّ سارق محترف.



وأبلغ صنّاع المسلسل الشرطة بالأمر والتي تولّت البحث والتحري والقبض عليه.



كما كشفت التحريات عن أن المتهم ليس غريبا عن هذا النوع من الجرائم، إذ تبين وجود حوالي 22 قضية سرقة سابقة مسجلة ضده. (العربية)