لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
انقطعت الكهرباء... خلال تصوير مسلسل هذا ما جرى!
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ صنّاع وفريق عمل مسلسل "
الست
موناليزا
"، من بطولة ميّ عمر بانقطاع الكهرباء عن موقع التصوير.
واضطر المخرج إلى إيقاف التصوير، واكتشف الفنّيون في المسلسل سرقة كابل الكهرباء
الرئيسي
المغذّي للموقع على يدّ سارق محترف.
وأبلغ صنّاع المسلسل الشرطة بالأمر والتي تولّت البحث والتحري والقبض عليه.
كما كشفت التحريات عن أن المتهم ليس غريبا عن هذا النوع من الجرائم، إذ تبين وجود حوالي 22 قضية سرقة سابقة مسجلة ضده. (العربية)
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
Lebanon 24
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
17/02/2026 20:51:43
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وانقطاع الكهرباء... إليكم ما تشهده السويداء
Lebanon 24
إشتباكات وانقطاع الكهرباء... إليكم ما تشهده السويداء
17/02/2026 20:51:43
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ... فيديو يُوثّق ما جرى خلال تصوير مايا دياب لكليب أغنيتها الجديدة
Lebanon 24
حريقٌ... فيديو يُوثّق ما جرى خلال تصوير مايا دياب لكليب أغنيتها الجديدة
17/02/2026 20:51:43
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: تصعيد عسكري في السويداء وقصف محاور غربية وشمالية غربية وانقطاع الكهرباء
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: تصعيد عسكري في السويداء وقصف محاور غربية وشمالية غربية وانقطاع الكهرباء
17/02/2026 20:51:43
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موناليزا
الرئيسي
سي ال
الست
طولة
ممثلة لبنانيّة عن زيادة الرواتب: "ما بعرف على مين عم يضحكوا"
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة عن زيادة الرواتب: "ما بعرف على مين عم يضحكوا"
09:28 | 2026-02-17
17/02/2026 09:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات جديدة تهزّ تركيا... ممثل وفنان شهيران من بين الموقوفين (صورة)
Lebanon 24
توقيفات جديدة تهزّ تركيا... ممثل وفنان شهيران من بين الموقوفين (صورة)
08:35 | 2026-02-17
17/02/2026 08:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الفنانة ستشارك في مهرجانات بعلبك
Lebanon 24
هذه الفنانة ستشارك في مهرجانات بعلبك
07:48 | 2026-02-17
17/02/2026 07:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني
Lebanon 24
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني
07:21 | 2026-02-17
17/02/2026 07:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!
Lebanon 24
بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!
06:55 | 2026-02-17
17/02/2026 06:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
17:27 | 2026-02-16
16/02/2026 05:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
09:28 | 2026-02-17
ممثلة لبنانيّة عن زيادة الرواتب: "ما بعرف على مين عم يضحكوا"
08:35 | 2026-02-17
توقيفات جديدة تهزّ تركيا... ممثل وفنان شهيران من بين الموقوفين (صورة)
07:48 | 2026-02-17
هذه الفنانة ستشارك في مهرجانات بعلبك
07:21 | 2026-02-17
تعاون مع أشهر الفنانين... بعد صراع طويل مع السرطان الموت يُغيّب أحد أبرز كتاب الأغاني
06:55 | 2026-02-17
بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!
05:24 | 2026-02-17
طفلة اقتحمت المسرح... وهذا ما فعلته بإليسا خلال غنائها (فيديو)
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 20:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
