Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟

Lebanon 24
17-02-2026 | 14:00
مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟
مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟ photos 0
شهد حفل "السوبر ستار" راغب علامة الأخير لحظات استثنائية تجاوزت أجواء الغناء والطرب، حيث توقف الفنان اللبناني عن الغناء فجأة ليخاطب جمهوره بكلمات نابعة من القلب.
 
وفي مشهد حبس أنفاس الحاضرين، وجه علامة رسالة حب وتقدير لزوجته وأولاده الذين كانوا حاضرين في الصفوف الأولى، مؤكداً أن نجاحه واستمراريته طوال هذه السنوات مدينان بشكل أساسي للدعم العائلي والاستقرار الذي توفره له أسرته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هذه اللحظة، حيث ظهر التأثر الواضح على ملامح زوجته جيهان علامة وولديه خالد ولؤي.
 
وأشار راغب في حديثه إلى أن العائلة هي الحصن المنيع والدافع الحقيقي وراء كل إنجاز يحققه، معتبراً وجودهم إلى جانبه في حفلاته أكبر جائزة يمكن أن ينالها الفنان. وقد قوبلت هذه الخطوة بتصفيق حار من الجمهور الذي أثنى على الجانب الإنساني والأسري في حياة النجم اللبناني.

يُذكر أن راغب علامة يحرص دائماً على إشراك عائلته في تفاصيل حياته الفنية، حيث غالباً ما يظهرون معه في المناسبات الكبرى والكواليس، وهو ما يعزز صورته كفنان يوازن بنجاح بين بريق النجومية ودفء العلاقات العائلية.
 
وقد اعتبر المتابعون أن هذه الرسالة في توقيتها الحالي تعد درساً في الوفاء والتقدير لأقرب الناس في مسيرة النجاح الطويلة.


فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

جيهان علامة

سوبر ستار

الطويل

لبنان

العلا

الحص

