لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه المرتقب مع لارا ترامب
Lebanon 24
17-02-2026
|
16:00
أثار الفنان
المصري محمد
رمضان
موجة واسعة من الجدل والاهتمام بعد كشفه عن كواليس مشروع فني جديد يجمعه بلارا
ترامب
، زوجة ابن
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وأوضح رمضان في تصريحاته أن هذا التعاون يأتي في إطار رغبته الدائمة في تقديم أعمال عابرة للحدود، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعهما اتسم بالرقي والاحترافية، حيث تم التباحث في تفاصيل عمل غنائي يدمج بين الثقافتين العربية والغربية بأسلوب عصري.
وأكد رمضان أن لارا ترامب تمتلك موهبة فنية وحضوراً مميزاً، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيمثل مفاجأة كبرى لجمهوره في الوطن العربي والعالم. وتداول المتابعون صوراً وفيديوهات توثق لقاء النجم المصري بكنّة الرئيس الأمريكي، وسط تساؤلات حول طبيعة الأغنية والرسالة التي ستحملها، خاصة في ظل التداخل بين الشهرة الفنية والمكانة السياسية لعائلة ترامب.
يأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه
محمد رمضان
حصد النجاحات عبر حفلاته العالمية وإصداراته الغنائية التي تحقق أرقاماً قياسية. ويرى مراقبون أن خطوة التعاون مع لارا ترامب تندرج ضمن استراتيجية "نمبر وان" لتعزيز حضوره في الساحة
الأمريكية
، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول دور الفن في مد الجسور الثقافية، بعيداً عن كواليس السياسة ودهاليزها.
فنون ومشاهير
متفرقات
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
المصري محمد
الأمريكية
ين العرب
دونالد
الغربي
