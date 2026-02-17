محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه المرتقب مع لارا ترامب

أثار الفنان موجة واسعة من الجدل والاهتمام بعد كشفه عن كواليس مشروع فني جديد يجمعه بلارا ، زوجة ابن .

وأوضح رمضان في تصريحاته أن هذا التعاون يأتي في إطار رغبته الدائمة في تقديم أعمال عابرة للحدود، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعهما اتسم بالرقي والاحترافية، حيث تم التباحث في تفاصيل عمل غنائي يدمج بين الثقافتين العربية والغربية بأسلوب عصري.



وأكد رمضان أن لارا ترامب تمتلك موهبة فنية وحضوراً مميزاً، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيمثل مفاجأة كبرى لجمهوره في الوطن العربي والعالم. وتداول المتابعون صوراً وفيديوهات توثق لقاء النجم المصري بكنّة الرئيس الأمريكي، وسط تساؤلات حول طبيعة الأغنية والرسالة التي ستحملها، خاصة في ظل التداخل بين الشهرة الفنية والمكانة السياسية لعائلة ترامب.



يأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه حصد النجاحات عبر حفلاته العالمية وإصداراته الغنائية التي تحقق أرقاماً قياسية. ويرى مراقبون أن خطوة التعاون مع لارا ترامب تندرج ضمن استراتيجية "نمبر وان" لتعزيز حضوره في الساحة ، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول دور الفن في مد الجسور الثقافية، بعيداً عن كواليس السياسة ودهاليزها.



