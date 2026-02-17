تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بيلا حديد تسحر الأنظار في نيويورك بتوقيع لبناني عالمي

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:00
بيلا حديد تسحر الأنظار في نيويورك بتوقيع لبناني عالمي
خطفت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، الأضواء خلال أحدث ظهور لها في مدينة نيويورك، حيث أطلت بمظهر يفيض بالرقي والأنوثة. واختارت حديد التألق باللون الأحمر الجريء من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا، مما جعلها محط أنظار خبراء الموضة وعدسات المصورين الذين تهافتوا لتوثيق هذه الإطلالة التي وصفت بالساحرة.

وتميز الثوب الذي ارتدته بيلا بتصميمه المبتكر الذي يجمع بين العصرية والكلاسيكية، وهو ما يعكس لمسات جورج شقرا الفريدة في إبراز جمال القوام بأسلوب راقٍ. وقد اعتمدت العارضة العالمية تسريحة شعر بسيطة ومكياجاً هادئاً لتسليط الضوء على تفاصيل الفستان، مؤكدة مرة أخرى على متانة العلاقة التي تجمعها بالمبدعين اللبنانيين في عالم "الهوت كوتور".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه الإطلالة، معتبرين أن بيلا حديد نجحت في تنسيق مظهر متكامل يجمع بين الجرأة والوقار. ويأتي هذا الظهور في وقت تستمر فيه بيلا في تصدر واجهة منصات الموضة العالمية، مع حرصها الدائم على اختيار تصاميم تحمل تواقيع عربية عالمية في كبرى المحافل والمناسبات الدولية.




