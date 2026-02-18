عُثِرَ عليها ميّتة في عيد رأس السنة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل أميركيّ شهير

كشفت السلطات الأميركيّة، أن فيكتوريا إبنة الممثل الشهير ، التي عُثر على جثتها عن عمر ناهز 34 عامًا في الأول من شهر كانون الثاني الماضي، في فندق " " في سان ، فارقت الحياة بسبب "الآثار السامة للكوكايين"، بينما تم تصنيف طريقة وفاتها على أنها "حادث".



وكانت ابنة بطل فيلم "The Fugitive" وزوجته الأولى كلوفلي، قد واجهت عدة مشاكل قانونية، بما في ذلك اعتقالها ثلاث مرات في عام 2025. (ارم نيوز)

