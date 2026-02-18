تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
عُثِرَ عليها ميّتة في عيد رأس السنة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل أميركيّ شهير
Lebanon 24
18-02-2026
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت السلطات الأميركيّة، أن فيكتوريا
جونز
إبنة الممثل الشهير
تومي لي جونز
، التي عُثر على جثتها عن عمر ناهز 34 عامًا في الأول من شهر كانون الثاني الماضي، في فندق "
فيرمونت
" في سان
فرانسيسكو
، فارقت الحياة بسبب "الآثار السامة للكوكايين"، بينما تم تصنيف طريقة وفاتها على أنها "حادث".
وكانت ابنة بطل فيلم "The Fugitive" وزوجته الأولى
كيمبرلي
كلوفلي، قد واجهت عدة مشاكل قانونية، بما في ذلك اعتقالها ثلاث مرات في عام 2025. (ارم نيوز)
