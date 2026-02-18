تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بعد العثور على مخدرات ودولارات بحوزتها في المطار.. هذا ما قرّرته المحكمة بشأن "مؤثرة" شهيرة وزوجها

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:00
بعد العثور على مخدرات ودولارات بحوزتها في المطار.. هذا ما قرّرته المحكمة بشأن مؤثرة شهيرة وزوجها
بعد العثور على مخدرات ودولارات بحوزتها في المطار.. هذا ما قرّرته المحكمة بشأن مؤثرة شهيرة وزوجها photos 0
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمها على الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي بالسجن لمدة سنتين بتهمة تعاطي المخدرات وجلب مؤثرات عقلية عبر مطار الكويت الدولي، مع تغريم كل منهما 2000 دينار كويتي.


كما تمّ وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بكفالة 1000 دينار لكل منهما لحسن السيرة والسلوك.
 
 
وقضت المحكمة ببراءة الزوجين من تهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 26,705 دولارات عند دخول المطار.
 
 
 
