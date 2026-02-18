بعد العثور على مخدرات ودولارات بحوزتها في المطار.. هذا ما قرّرته المحكمة بشأن "مؤثرة" شهيرة وزوجها

أصدرت ، حكمها على الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي بالسجن لمدة سنتين بتهمة تعاطي المخدرات وجلب مؤثرات عقلية عبر ، مع تغريم كل منهما 2000 .





كما تمّ وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بكفالة 1000 دينار لكل منهما لحسن السيرة والسلوك.

وقضت المحكمة ببراءة الزوجين من تهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 26,705 دولارات عند دخول .