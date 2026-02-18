المحافظة 15 ينطلق الليلة عبر الـmtv... وهذه أغنية المسلسل وكلماتها

يطلّ مسلسل "المحافظة 15" عبر شاشة " " ، من انتاج "مروى غروب"، وكتابة وإخراج سمير .

وقد وقع على اغنية "ردة فعل"، للشاعر ماهر يمّين كي تكون شارة المسلسل، التي لحنها الموسيقي مصطفى مطر، ووزّعها موريس ، واداها الفنان اللبناني أنور نور.

كما وتولت شركة Musictailors عملية التسجيل والميكس والماسترينغ والموسيقى التصويرية التي وضعها مصطفى مطر.



نص الاغنية:



"كلّنا في عنّا قلْب

عايش صراع وحرب

والعمر عم ينقص

نحنا ضحايا ناس

هنّي ضحايا ناس

والحلقه ما بتخلص



أنا ردّة فعِل

على كل شي قبِل

أنا ماضي مَرَقْ

أنا صوت وصدى

أنا مَنّي حدا

أنا عمر انسَرَقْ



ومنلتقي ومنشوف

إنّو الحياة ظروف

إنّو الدني هي الدني

وإنّو الوجع مألوف"