Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

"المحافظة 15" ينطلق الليلة عبر الـ"mtv"... وهذه أغنية المسلسل وكلماتها

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:54
المحافظة 15 ينطلق الليلة عبر الـmtv... وهذه أغنية المسلسل وكلماتها
المحافظة 15 ينطلق الليلة عبر الـmtv... وهذه أغنية المسلسل وكلماتها photos 0
يطلّ  هذا المساء مسلسل "المحافظة 15" عبر شاشة "mtv" اللبنانية، من انتاج "مروى غروب"، وكتابة كارين رزق الله وإخراج سمير حبشي.
 
وقد وقع الاختيار على اغنية "ردة فعل"، للشاعر ماهر يمّين كي تكون شارة المسلسل، التي لحنها الموسيقي مصطفى مطر، ووزّعها موريس عبد الله، واداها الفنان اللبناني أنور نور.
 
كما وتولت شركة Musictailors عملية التسجيل والميكس والماسترينغ والموسيقى التصويرية التي وضعها مصطفى مطر.

نص الاغنية:

"كلّنا في عنّا قلْب
عايش صراع وحرب
والعمر عم ينقص
نحنا ضحايا ناس 
هنّي ضحايا ناس
والحلقه ما بتخلص

أنا ردّة فعِل
على كل شي قبِل
أنا ماضي مَرَقْ
أنا صوت وصدى
أنا مَنّي حدا
أنا عمر انسَرَقْ

ومنلتقي ومنشوف
إنّو الحياة ظروف
إنّو الدني هي الدني
وإنّو الوجع مألوف"
كارين رزق الله

هذا المساء

كارين رزق

اللبنانية

عبد الله

رزق الله

الاختيار

الماسة

