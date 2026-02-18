بعد 18 سنة في القناة... إعلاميّ خارج الـotv

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد 18 سنة في القناة... إعلاميّ "خارج" الـ"otv"
Lebanon 24
18-02-2026
|
10:48
أعلن الإعلامي
إيلي
حوشان، أنّه أصبح "خارج الـ"otv"، ووجّه معايدة إلى
الرئيس ميشال عون
، بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب حوشان عبر حسابه على "
فيسبوك
":
"18 سنة بال otv كنت أطلب إني كون عالهوا بيوم جديد بتاريخ ١٨ شباط حتى إتمنالك العمر الطويل وكنت ما إسلم من الانتقادات الساخرة من أكتر من جهة قريبة وبعيدة بحجة إني عم بيض وجه لمكاسب شخصية ، اليوم وبعد ١٨ سنة (أنا صرت خارج ال otv) ،ورح تبقى هالمناسبة عزيزة عقلبي لجدّد تمنياتي إلك بالعمر
الطويل
وعبّرلك عن إحترامي وتقديري ومحبتي الصادقة
اللي ما
فيها أي زغل أو مصلحة أو منفعة . كل سنة وإنت بخير Mon GENERAL".
