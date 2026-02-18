بعد 18 سنة في القناة... إعلاميّ خارج الـotv

أعلن الإعلامي حوشان، أنّه أصبح "خارج الـ"otv"، ووجّه معايدة إلى ، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب حوشان عبر حسابه على " ":

"18 سنة بال otv كنت أطلب إني كون عالهوا بيوم جديد بتاريخ ١٨ شباط حتى إتمنالك العمر الطويل وكنت ما إسلم من الانتقادات الساخرة من أكتر من جهة قريبة وبعيدة بحجة إني عم بيض وجه لمكاسب شخصية ، اليوم وبعد ١٨ سنة (أنا صرت خارج ال otv) ،ورح تبقى هالمناسبة عزيزة عقلبي لجدّد تمنياتي إلك بالعمر وعبّرلك عن إحترامي وتقديري ومحبتي الصادقة فيها أي زغل أو مصلحة أو منفعة . كل سنة وإنت بخير Mon GENERAL".