370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!

أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا لصالح الفنانة ، يلزم الشركة المشرفة على قناتها على بدفع مبلغ مالي كبير إليها، وذلك على خلفية نزاع سابق بين الطرفين حول حقوق استغلال أغاني على القناة.





وأصدر محامي شيرين، ياسر قنطوش، بيانا حول النزاع القائم بشأن القناة الرسمية الخاصة بالفنانة على موقع يوتيوب، جاء فيه أنه "صدر حكم من مركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المحتكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار لصالح الفنانة".







وأضاف أن "الحكم يؤكد أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم المستندات والأدلة كافة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفاً ومُقراً بكامل حقوقها، ويُعد هذا الحكم تأكيداً جديداً على احترام العقود وصون الحقوق القانونية".







وفي سياق آخر، انتشرت أنباء عديدة عن مشاركة شيرين في إعلان بموسم 2026، لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وهو ما نفته مصادر مقربة من الفنانة. (آرم نيوز)

