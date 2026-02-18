تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!

Lebanon 24
18-02-2026 | 14:20
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا لصالح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، يلزم الشركة المشرفة على قناتها على يوتيوب بدفع مبلغ مالي كبير إليها، وذلك على خلفية نزاع سابق بين الطرفين حول حقوق استغلال أغاني شيرين على القناة.


وأصدر محامي شيرين، ياسر قنطوش، بيانا حول النزاع القائم بشأن القناة الرسمية الخاصة بالفنانة على موقع يوتيوب، جاء فيه أنه "صدر حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المحتكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي لصالح الفنانة".



وأضاف أن "الحكم يؤكد أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم المستندات والأدلة كافة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفاً ومُقراً بكامل حقوقها، ويُعد هذا الحكم تأكيداً جديداً على احترام العقود وصون الحقوق القانونية".



وفي سياق آخر، انتشرت أنباء عديدة عن مشاركة شيرين عبد الوهاب في إعلان  بموسم رمضان 2026، لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وهو ما نفته مصادر مقربة من الفنانة. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تُهدّد.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026
هاني مهنا: "شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026
هل عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها باتت قريبة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026
هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026

شيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

شيرين عبد

القاهرة

المصرية

قناة ال

يوتيوب

أمريكي

