16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
رغم نجاح الأجزاء السابقة.. هذا المسلسل يخرج من سباق رمضان 2026!
Lebanon 24
18-02-2026
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف فريق عمل مسلسل "اللعبة" أن الجزء الخامس لن يُعرض ضمن سباق
رمضان
2026، رغم بدء الموسم، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة.
وأكد الكاتب والسيناريست المصري
أحمد سعد والي
، أن تصوير المشاهد لم يكتمل بعد، إضافة إلى استمرار مراحل المونتاج، ما دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار تأجيل عرضه.
وأوضح سعد والي أن الجزء الخامس سيشهد تطورًا ملحوظًا في الشخصيات، مع الحفاظ على الحبكة الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور.
وتدور أحداث المسلسل حول الصديقين منذ الطفولة وسيم ومازو، اللذين تتنافس شخصيتاهما طوال المسلسل، ومع تقدم العمر تتغير طبيعة المنافسة، ويظهر شخص ثالث يعيد إشعال المنافسة بينهما مجددًا، لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق حتى النهاية.
ويُعد العمل من تأليف
أحمد سعد
والي وإخراج
معتز التوني
، ويظل من أكثر الأعمال الكوميدية متابعة في مصر والمنطقة العربية. (آرم نيوز)
