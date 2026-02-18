رغم نجاح الأجزاء السابقة.. هذا المسلسل يخرج من سباق رمضان 2026!

كشف فريق عمل مسلسل "اللعبة" أن الجزء الخامس لن يُعرض ضمن سباق 2026، رغم بدء الموسم، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة.





وأكد الكاتب والسيناريست المصري ، أن تصوير المشاهد لم يكتمل بعد، إضافة إلى استمرار مراحل المونتاج، ما دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار تأجيل عرضه.





وأوضح سعد والي أن الجزء الخامس سيشهد تطورًا ملحوظًا في الشخصيات، مع الحفاظ على الحبكة الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور.





وتدور أحداث المسلسل حول الصديقين منذ الطفولة وسيم ومازو، اللذين تتنافس شخصيتاهما طوال المسلسل، ومع تقدم العمر تتغير طبيعة المنافسة، ويظهر شخص ثالث يعيد إشعال المنافسة بينهما مجددًا، لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق حتى النهاية.





ويُعد العمل من تأليف والي وإخراج ، ويظل من أكثر الأعمال الكوميدية متابعة في مصر والمنطقة العربية. (آرم نيوز)

