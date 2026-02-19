تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
Lebanon 24
19-02-2026
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت
مواقع التواصل الاجتماعي
، خلال الساعات القليلة الماضية بصور ومقاطع فيديو للفنانة
المصرية
عبلة كامل التي عادت للأضواء من جديد، بعد غياب استمر لمدة 8 سنوات.
فقد شاركت الفنانة في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرح الإعلان.
كما ظهرت كامل في الإعلان لثوان معدودة، وفي مشهد واحد فقط وهي تستقبل الفنانتين
ياسمين عبد العزيز
ومنة شلبي، اللتين قامتا بزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.
إلى أن اختتم الإعلان بتعليق صوتي مقتضب لعبلة كامل.
وجاءت إطلالة كامل بعد عدة محاولات من بعض المخرجين والمنتجين، الذين لم يتمكنوا من إقناعها بالعودة مجددا للإضواء، إلا أنها وافقت في النهاية على الظهور من خلال الإعلان التجاري، خاصة أنه يعرض على الشاشات الفضائية المختلفة طوال شهر
رمضان
.
يذكر أن الفنانة عبلة كامل كانت خرجت من عزلتها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية، لتعلن عن حالتها الصحية في ديسمبر الماضي، من خلال تعليق صوتي بعد غياب دام لسنوات بعد تداول أنباء حينها حول دخولها المستشفى، على خلفية صدور قرار رئاسي لعلاجها على نفقة الدولة.
وخلال الرسالة الصوتية التي أرسلتها لبرنامج الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، أكدت كامل أنها في حالة صحية جيدة، بعد فترة من خضوعها لعدة عمليات مؤخرا، موضحة أنها تتلقى العلاج على نفقتها الخاصة، وليست في حاجة إلى دعم مادي.
وأشارت في رسالتها إلى قرار إدراج اسمها ضمن قائمة الفنانين الذين شملهم القرار الرئاسي بشأن العلاج على نفقة الدولة.
وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في سلسلة مسلسلها التلفزيوني "سلسال
الدم
– الجزء الخامس" والذي تم عرضه عام 2018.
أما في السينما، فكان آخر أعمالها "فيلم الكبار"، بطولة عمرو سعد عام 2010.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط وبرقابة إسرائيلية كاملة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط وبرقابة إسرائيلية كاملة
19/02/2026 11:33:03
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
Lebanon 24
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
19/02/2026 11:33:03
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم واحد.. طائرة تعود أدراجها مرتين
Lebanon 24
في يوم واحد.. طائرة تعود أدراجها مرتين
19/02/2026 11:33:03
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش لنتنياهو: لن نفتح معبر رفح ولن نتقدم خطوة واحدة حتى تعود الجثة الأخيرة
Lebanon 24
سموتريتش لنتنياهو: لن نفتح معبر رفح ولن نتقدم خطوة واحدة حتى تعود الجثة الأخيرة
19/02/2026 11:33:03
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
ياسمين عبد العزيز
عبد العزيز
منة شلبي
المصرية
تعلن عن
العزيز
رمضان
تابع
قد يعجبك أيضاً
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
02:13 | 2026-02-19
19/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
Lebanon 24
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
23:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم نجاح الأجزاء السابقة.. هذا المسلسل يخرج من سباق رمضان 2026!
Lebanon 24
رغم نجاح الأجزاء السابقة.. هذا المسلسل يخرج من سباق رمضان 2026!
14:37 | 2026-02-18
18/02/2026 02:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
Lebanon 24
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
14:20 | 2026-02-18
18/02/2026 02:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:01 | 2026-02-19
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
02:13 | 2026-02-19
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
23:00 | 2026-02-18
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
14:37 | 2026-02-18
رغم نجاح الأجزاء السابقة.. هذا المسلسل يخرج من سباق رمضان 2026!
14:20 | 2026-02-18
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
10:53 | 2026-02-18
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ إقرأوا آخر خبر
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 11:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24