فنون ومشاهير
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
19-02-2026
|
04:01
photos
توفي الفنان المصري عادل
هلال
، أشهر من قدّم دور رجل العصابات في السينما
المصرية
فترة الثمانينيات والتسعينيات.
وجاء رحيل هلال في هدوء كما عاش حياته، تاركًا خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب من عرفوه وعملوا معه.
ويُعد الراحل من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بعدد من المشاركات المهمة، من بينها فيلم "
البلدوزر
" بطولة
يوسف منصور
وشرين
سيف النصر
، والذي أخرجه الراحل
حسام الدين مصطفى
، حيث كان العمل من أبرز
المحطات
التي جمعته بعدد من النجوم.
كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، كان أشهرها أفلام الفنانة
نادية الجندي
، والتي ظهر فيها كفرد بارز من أفراد العصابات أو رجال الأمن، وترك بصمة واضحة من خلال التزامه وإخلاصه في أداء أدواره.
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
05:45 | 2026-02-19
19/02/2026 05:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
05:29 | 2026-02-19
19/02/2026 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
02:13 | 2026-02-19
19/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
Lebanon 24
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
00:32 | 2026-02-19
19/02/2026 12:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
Lebanon 24
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
23:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
