رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)

توفي الفنان المصري عادل ، أشهر من قدّم دور رجل العصابات في السينما فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وجاء رحيل هلال في هدوء كما عاش حياته، تاركًا خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب من عرفوه وعملوا معه.



ويُعد الراحل من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بعدد من المشاركات المهمة، من بينها فيلم " " بطولة وشرين ، والذي أخرجه الراحل ، حيث كان العمل من أبرز التي جمعته بعدد من النجوم.



كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، كان أشهرها أفلام الفنانة ، والتي ظهر فيها كفرد بارز من أفراد العصابات أو رجال الأمن، وترك بصمة واضحة من خلال التزامه وإخلاصه في أداء أدواره.