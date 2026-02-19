تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بالصورة... جيسيكا عازار تُعايد إبنة زوجها: نُحبّك كثيراً
Lebanon 24
19-02-2026
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عايدت مُقدّمة البرامج
جيسيكا عازار
، ياسمينا إبنة زوجها
محمد صوفان
.
وتوجّهت جيسيكا إلى ياسمينا قائلة: "
ميلاد سعيد
لأجمل مينا. نحبك كثيراً".
