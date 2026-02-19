سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها

ضجت في مصر، بعرض سيارة كلاسيكية نادرة يُزعم أنها كانت مملوكة للفنان الراحل .

وعرض أحد النشطاء عبر " " سيارة من طراز "سيتروين تراكشن أفانت"موديل 1952، وأكّد امتلاكه لكل الوثائق الرسمية التي تثبت أن الفنان محمد كان هو المالك الأول لهذه السيارة قبل أكثر من سبعة عقود.



وحدد مالك السيارة الحالي سعر البيع بمليون جنيه أيّ نحو 20 ألف دولار، وأوضح أن قيمتها لا تكمن في قدراتها الميكانيكية، بل في قيمتها التاريخية والفنية "كقطعة من تاريخ مصر الجميل". (العربية)