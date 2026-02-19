تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها photos 0
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعرض سيارة كلاسيكية نادرة يُزعم أنها كانت مملوكة للفنان الراحل محمد عبد المطلب.
 
وعرض أحد النشطاء عبر "فيسبوك" سيارة من طراز "سيتروين تراكشن أفانت"موديل 1952، وأكّد امتلاكه لكل الوثائق الرسمية التي تثبت أن الفنان محمد عبد المطلب كان هو المالك الأول لهذه السيارة قبل أكثر من سبعة عقود.

وحدد مالك السيارة الحالي سعر البيع بمليون جنيه مصري أيّ نحو 20 ألف دولار، وأوضح أن قيمتها لا تكمن في قدراتها الميكانيكية، بل في قيمتها التاريخية والفنية "كقطعة من تاريخ مصر الجميل". (العربية)
 
 
 
