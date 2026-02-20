تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
مثل في أبرز المسلسلات.. وفاة ممثل معروف عن 53 عاماً (صورة)
Lebanon 24
20-02-2026
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الأميركي
إريك
داين عن عمر يناهز 53 عاماً، بعد صراعه مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
وأعلنت عائلة داين عن وفاته أمس الخميس، في تصريحات صحفية، وقالت : "بقلوبٍ يعتصرها الحزن .. ننعى إليكم وفاة إريك داين الخميس بعد صراعٍ شجاع مع مرض التصلب الجانبي الضموري .. قضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه الأعزاء وزوجته المخلصة وابنتيه الجميلتين
بيلي
وجورجيا اللتين كانتا محور حياته طوال رحلته مع المرض".
وتابعت العائلة : "أصبح إريك مناصرًا متحمسًا للتوعية والبحث العلمي .. مصممًا على إحداث فرقٍ في حياة الآخرين الذين يواجهون نفس التحدي .. سنفتقده بشدة .. وستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا".
وكان قد كشف داين في نيسان من العام الماضي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك خلال فترة تصويره الموسم الثالث من المسلسل الشهير Euphoria على شبكة HBO.
يُذكر أن أشهر أعمال الراحل داين كان مسلسل Grey's Anatomy ومسلسل Euphoria، حيث قدم في الأول شخصية الدكتور مارك سلون، ولعب دوره
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة معروفة تعلن وفاة عمتها (صورة)
Lebanon 24
ممثلة معروفة تعلن وفاة عمتها (صورة)
20/02/2026 11:58:07
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
20/02/2026 11:58:07
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
20/02/2026 11:58:07
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
Lebanon 24
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
20/02/2026 11:58:07
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جورجيا
جورجي
العلم
عمر ي
إريك
جورج
بيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 04:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده (صورة)
Lebanon 24
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده (صورة)
04:00 | 2026-02-20
20/02/2026 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
Lebanon 24
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
23:00 | 2026-02-19
19/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
Lebanon 24
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
16:08 | 2026-02-19
19/02/2026 04:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال توجّهها إلى موقع التصوير... كارين رزق الله تروي ما حدث معها: "قطعتني السيارة"
Lebanon 24
خلال توجّهها إلى موقع التصوير... كارين رزق الله تروي ما حدث معها: "قطعتني السيارة"
14:52 | 2026-02-19
19/02/2026 02:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:47 | 2026-02-20
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-02-20
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده (صورة)
23:00 | 2026-02-19
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
16:08 | 2026-02-19
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
14:52 | 2026-02-19
خلال توجّهها إلى موقع التصوير... كارين رزق الله تروي ما حدث معها: "قطعتني السيارة"
13:45 | 2026-02-19
غير تقليديّ... ما هو اللقب الذي أطلقه الملك تشارلز على ميغان زوجة إبنه هاري؟
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24