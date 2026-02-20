مثل في أبرز المسلسلات.. وفاة ممثل معروف عن 53 عاماً (صورة)

توفي الممثل الأميركي داين عن عمر يناهز 53 عاماً، بعد صراعه مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

وأعلنت عائلة داين عن وفاته أمس الخميس، في تصريحات صحفية، وقالت : "بقلوبٍ يعتصرها الحزن .. ننعى إليكم وفاة إريك داين الخميس بعد صراعٍ شجاع مع مرض التصلب الجانبي الضموري .. قضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه الأعزاء وزوجته المخلصة وابنتيه الجميلتين وجورجيا اللتين كانتا محور حياته طوال رحلته مع المرض".



وتابعت العائلة : "أصبح إريك مناصرًا متحمسًا للتوعية والبحث العلمي .. مصممًا على إحداث فرقٍ في حياة الآخرين الذين يواجهون نفس التحدي .. سنفتقده بشدة .. وستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا".



وكان قد كشف داين في نيسان من العام الماضي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك خلال فترة تصويره الموسم الثالث من المسلسل الشهير Euphoria على شبكة HBO.



يُذكر أن أشهر أعمال الراحل داين كان مسلسل Grey's Anatomy ومسلسل Euphoria، حيث قدم في الأول شخصية الدكتور مارك سلون، ولعب دوره