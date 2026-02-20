تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده (صورة)
Lebanon 24
20-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح الفنان
المصري عمرو
دياب
أحدث حملاته الإعلانية في
رمضان
لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة العاملة في مصر، وظهر للمرة الأولى مع أولاده الأربعة نور وعبدالله وجنا وكنزي في مفاجأة للجمهور.
وجرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا.. عمرو دياب يستعد لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 (صورة)
Lebanon 24
من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا.. عمرو دياب يستعد لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 (صورة)
20/02/2026 15:01:08
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
Lebanon 24
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
20/02/2026 15:01:08
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
20/02/2026 15:01:08
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق
Lebanon 24
عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق
20/02/2026 15:01:08
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المصري عمرو
عمرو دياب
القاهرة
رمضان
دياب
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
Lebanon 24
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
07:15 | 2026-02-20
20/02/2026 07:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
Lebanon 24
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
06:27 | 2026-02-20
20/02/2026 06:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 04:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مثل في أبرز المسلسلات.. وفاة ممثل معروف عن 53 عاماً (صورة)
Lebanon 24
مثل في أبرز المسلسلات.. وفاة ممثل معروف عن 53 عاماً (صورة)
00:24 | 2026-02-20
20/02/2026 12:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
Lebanon 24
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
23:00 | 2026-02-19
19/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
14:00 | 2026-02-19
19/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:15 | 2026-02-20
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
06:27 | 2026-02-20
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
04:47 | 2026-02-20
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
00:24 | 2026-02-20
مثل في أبرز المسلسلات.. وفاة ممثل معروف عن 53 عاماً (صورة)
23:00 | 2026-02-19
سيارة قديمة كانت لأحد أبرز الفنانين العرب... معروضة للبيع وهذه قيمتها
16:08 | 2026-02-19
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 15:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24