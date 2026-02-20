والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو

في مفاجأة للجمهور، أطلت والدة الفنان في الإعلان الجديد الذي قدّمه لإحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر مع نجليه آدم وتاليا ما أثار تفاعلا كبيرا لدى الجمهور.



وكان حسني أكد في تصريحات سابقة له تعلُّقه الشديد بوالدته ، حيث أشار في أكثر من لقاء تلفزيوني الى أنها كانت دائماً الداعم الأكبر له، واصفاً إياها بأنها "سيدة حنونة جداً"، لافتاً الى أنها كانت دائماً ترافقه في خطواته الأولى، تشجّعه وتحتويه، وتؤمن به حتى قبل أن يؤمن هو بنفسه.



وقال تامر: "مهما عشت عمري، مش هقدر أوفّيها حقها"، مشيراً الى أنها الوحيدة التي رأت فيه شيئاً مختلفاً: "كانت شايفة فيّا فنان وأنا كنت بشوف نفسي أبقى لعّيب كورة، وهي اهتمت بالموهبتين عندي، بس الأقدار كانت دايماً بتلعب دور معانا بيأيّد رأيها إن أنا هغنّي وهمثّل".



وأضاف: "كل ما اتعلمته من قيم إنسانية وخير وجوايا من عندها، حتى الغناء كانت تسمع كلمات أغانيّ لساعات طويلة وتدعمني".



