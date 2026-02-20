تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:27
A-
A+


تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن خضوعها للعلاج النفسي على مدار 20 عاماً، إثر حادثة صادمة صادفتها بالصدفة وأثرت فيها بشدة،  مشيرة إلى أن "غدر المقربين وتعرضها للخيانة ساهم في تفاقم إصابتها بالاكتئاب".

وجاءت هذه التصريحات الصريحة والجريئة خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم في أولى حلقات الموسم السادس من برنامج "حبر سري".


ولفتت إلى أنها "رأت سيدة تسقط من أحد المباني في مشهد ترك أثرًا عميقًا في نفسها ولم يغادر ذاكرتها أبدا، ما أوقعها تحت ضغط نفسي رهيب"، مؤكدة أن "الضغوط الفنية وتقمص الأدوار الثقيلة زادت من تدهور حالتها السيئة".


 وتابعت قائلة: "شعوري بعدم الأمان كان من أصعب الأشياء وهو ما أدى إلى  مروري بفترات رهيبة من الاكتئاب والوسواس، فليس هناك شيء أكثر قسوة من أن تفقد الثقة في من يُفترض أنهم مصدر الأمان".
وكشفت عبد الرازق عن خيبات تعرضت لها على المستوى الشخصي، مؤكدة أن "الأذى جاء من أشخاص منحتهم ثقتها الكاملة وهو ما شكل طعنة غادرة تلقتها في ظهرها" وفق تعبيرها. 


وأشارت إلى وجود محاولات متعمدة لعرقلة مسيرتها بدافع المنافسة والغيرة، معتبرة أن "نجاحها كان مصدر إزعاج للبعض داخل الوسط الفني"، على حد قولها.


وكان من المقرر أن تشارك غادة عبد الرازق في موسم رمضان الحالي بمسلسل جديد، إلا أنها انسحبت منه بشكل مفاجئ، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى أن "العمل لم يكن يليق باسمها أو تاريخها الفني"، على حد تعبيرها. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24

غادة عبد الرازق

عبد الرازق

غادة عبد

المصرية

الغيرة

رمضان

مصرية

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
04:47 | 2026-02-20
Lebanon24
04:00 | 2026-02-20
Lebanon24
00:24 | 2026-02-20
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19
Lebanon24
16:08 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24