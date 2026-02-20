تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!

كشفت الفنانة عن خضوعها للعلاج النفسي على مدار 20 عاماً، إثر حادثة صادمة صادفتها بالصدفة وأثرت فيها بشدة، مشيرة إلى أن "غدر المقربين وتعرضها للخيانة ساهم في تفاقم إصابتها بالاكتئاب".



وجاءت هذه التصريحات الصريحة والجريئة خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم في أولى حلقات الموسم السادس من برنامج "حبر سري".





ولفتت إلى أنها "رأت سيدة تسقط من أحد المباني في مشهد ترك أثرًا عميقًا في نفسها ولم يغادر ذاكرتها أبدا، ما أوقعها تحت ضغط نفسي رهيب"، مؤكدة أن "الضغوط الفنية وتقمص الأدوار الثقيلة زادت من تدهور حالتها السيئة".





وتابعت قائلة: "شعوري بعدم الأمان كان من أصعب الأشياء وهو ما أدى إلى مروري بفترات رهيبة من الاكتئاب والوسواس، فليس هناك شيء أكثر قسوة من أن تفقد الثقة في من يُفترض أنهم مصدر الأمان".

وكشفت عن خيبات تعرضت لها على المستوى الشخصي، مؤكدة أن "الأذى جاء من أشخاص منحتهم ثقتها الكاملة وهو ما شكل طعنة غادرة تلقتها في ظهرها" وفق تعبيرها.





وأشارت إلى وجود محاولات متعمدة لعرقلة مسيرتها بدافع المنافسة والغيرة، معتبرة أن "نجاحها كان مصدر إزعاج للبعض داخل الوسط الفني"، على حد قولها.





وكان من المقرر أن تشارك الرازق في موسم الحالي بمسلسل جديد، إلا أنها انسحبت منه بشكل مفاجئ، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى أن "العمل لم يكن يليق باسمها أو تاريخها الفني"، على حد تعبيرها. (آرم نيوز)