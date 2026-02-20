تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!

Lebanon 24
20-02-2026 | 07:15
A-
A+
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

على عكس تصريحات المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حول حصولها على حكم قضائي بتعويض قدره 370 ألف دولار في النزاع على قناتها على "يوتيوب"، أصدرت إحدى شركات الإنتاج الفني المملوكة للمنتج محمد الشاعر والمنتج والموزّع حسن الشافعي بيانًا رسميًا أكدت فيه حصولها على حكم نهائي لصالحها في النزاع مع شيرين عبد الوهاب.

وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر بتاريخ 17 شباط 2026 في القضية رقم 1700 لسنة 2024 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حسم النزاع المتعلق بعقد إدارة وتشغيل القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب" واستغلال المصنّفات الفنية، والذي وُقّع بين الطرفين في 11 تشرين الأول 2018.


وأوضح البيان أن هيئة التحكيم قضت بإلزام شيرين عبد الوهاب سداد مبلغ 495 ألفاً و474.94 دولاراً أميركياً تعويضاً عمّا فاتها من كسب، بالإضافة الى مليون ونصف المليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عمّا وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، ليصل إجمالي المبلغ الى ما يقارب الـ 25 مليون جنيه مصري.


وأضافت الشركة أن الهيئة رفضت ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مؤكدةً ثبوت سداد كل المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد، كما رفضت طلب فسخ العقد، وأقرّت بأحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب" باسم SHERINE حتى 2 حزيران 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بأي تعويضات مستقبلية في حال حدوث خلل تعاقدي جديد.


وفي ختام بيانها، توجّهت الشركة بالشكر الى فريقها القانوني بقيادة المستشار كريم غراب، مؤكدةً أن اللجوء الى التحكيم جاء في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية، مع كامل التقدير للفنانة وجمهورها. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تُهدّد.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني مهنا: "شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها باتت قريبة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين عبد الوهاب

إدارة القناة

عبد الوهاب

شركة إنتاج

شيرين عبد

القاهرة

الشافعي

قناة ال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-02-20
Lebanon24
04:47 | 2026-02-20
Lebanon24
04:00 | 2026-02-20
Lebanon24
00:24 | 2026-02-20
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19
Lebanon24
16:08 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24