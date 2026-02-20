شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!

على عكس تصريحات المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة ، حول حصولها على حكم قضائي بتعويض قدره 370 ألف دولار في النزاع على قناتها على " "، أصدرت إحدى شركات الإنتاج الفني المملوكة للمنتج محمد الشاعر والمنتج والموزّع حسن بيانًا رسميًا أكدت فيه حصولها على حكم نهائي لصالحها في النزاع مع .



وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر بتاريخ 17 شباط 2026 في القضية رقم 1700 لسنة 2024 أمام مركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حسم النزاع المتعلق بعقد إدارة وتشغيل القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب" واستغلال المصنّفات الفنية، والذي وُقّع بين الطرفين في 11 تشرين الأول 2018.

وأوضح البيان أن هيئة التحكيم قضت بإلزام الوهاب سداد مبلغ 495 ألفاً و474.94 دولاراً أميركياً تعويضاً عمّا فاتها من كسب، بالإضافة الى مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عمّا وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، ليصل إجمالي المبلغ الى ما يقارب الـ 25 مليون جنيه مصري.وأضافت الشركة أن الهيئة رفضت ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مؤكدةً ثبوت سداد كل المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد، كما رفضت طلب فسخ العقد، وأقرّت بأحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب" باسم SHERINE حتى 2 حزيران 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بأي تعويضات مستقبلية في حال حدوث خلل تعاقدي جديد.وفي ختام بيانها، توجّهت الشركة بالشكر الى فريقها القانوني بقيادة المستشار كريم غراب، مؤكدةً أن اللجوء الى التحكيم جاء في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية، مع كامل التقدير للفنانة وجمهورها. (آرم نيوز)