Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

"نقصاك القعدة" تجمع عمرو دياب وأبناءه في أجواء عائلية دافئة

Lebanon 24
20-02-2026 | 15:15
نقصاك القعدة تجمع عمرو دياب وأبناءه في أجواء عائلية دافئة
فاجأ عمرو دياب جمهوره في خلال موسم رمضان بطرح أحدث حملاته الإعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، في خطوة لافتة جمع من خلالها أبناءه الأربعة نور وعبدالله وجنا وكنزي في عمل فني واحد، في ظهور عائلي نادر خطف الأنظار.

ويظهر "الهضبة" برفقة أبنائه في أجواء عائلية دافئة، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة، ضمن توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والحميمية العائلية.

الإعلان يحمل توقيع المخرج عمر المهندس، الذي سبق أن قدّم أعمالاً لاقت صدى واسعاً، من بينها مسلسلا بالطو وبطل العالم، حيث نجح في تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في آن واحد.

أما أغنية الإعلان فجاءت بعنوان نقصاك القعدة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي. وظهر الأبناء الأربعة ضمن سياق الصورة الذهنية التي يحرص عمرو دياب على ترسيخها، بدعم أسرته ومشاركتهم لحياته الشخصية والمهنية.

وفي سياق متصل، كانت ابنته جنا عمرو دياب قد شاركت سابقاً في أحد الإعلانات التجارية، وقدّمت خلاله أغنية جديدة باللغتين العربية والإنكليزية، حيث لفتت الأنظار بطريقة أدائها بالعربية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي علّق على طريقتها في الغناء واصفاً إياها بـ"العربي المكسّر".

 
أسامة الهندي

الإنكليزية

عمرو مصطفى

عمرو دياب

تامر حسين

القاهرة

إنكليزي

الهندي

