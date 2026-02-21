تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد مُقارنة باميلا الكيك بها في دورها بمسلسل "لوبي الغرام".. هكذا ردت نادين نسيب نجيم (صورة)
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:44
تفاعلت الممثلة
نادين نسيب نجيم
مع تغريدة على "إكس" قارنت فيها إحدى المتابعات بين أدوارها السابقة وشخصيات تقدّمها حالياً كل من الممثلتين
باميلا الكيك
وكاريس بشار في مسلسلاتهم التي تعرض حاليا في موسم
رمضان
ما أثار جدلا واسعا.
وجاء في التغريدة:"
نادين نسيب
نجيم موزعة السنة على أكتر من دور، شوي منشوفها بـ لوبي الغرام وشوي منشوفها بـ بخمس أرواح"، في إشارة إلى تشابه بعض الشخصيات مع أدوار سبق أن قدمتها نادين في أعمال سابقة.
واختارت نادين الرد على التغريدة عبر "إيموجي التحية"، وهو ما اعتبره البعض موافقة ضمنية، فيما رأى آخرون أنه مجرد تفاعل عفوي، الأمر الذي أشعل
النقاش
بين جمهور النجمات الثلاث.
