بعد مُقارنة باميلا الكيك بها في دورها بمسلسل "لوبي الغرام".. هكذا ردت نادين نسيب نجيم (صورة)

تفاعلت الممثلة مع تغريدة على "إكس" قارنت فيها إحدى المتابعات بين أدوارها السابقة وشخصيات تقدّمها حالياً كل من الممثلتين وكاريس بشار في مسلسلاتهم التي تعرض حاليا في موسم ما أثار جدلا واسعا.



وجاء في التغريدة:" نجيم موزعة السنة على أكتر من دور، شوي منشوفها بـ لوبي الغرام وشوي منشوفها بـ بخمس أرواح"، في إشارة إلى تشابه بعض الشخصيات مع أدوار سبق أن قدمتها نادين في أعمال سابقة.



واختارت نادين الرد على التغريدة عبر "إيموجي التحية"، وهو ما اعتبره البعض موافقة ضمنية، فيما رأى آخرون أنه مجرد تفاعل عفوي، الأمر الذي أشعل بين جمهور النجمات الثلاث.

