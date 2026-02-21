الموت يؤلم نعيم حلاوي.. هكذا ودع شقيقته (صورة)

أعلن وفاة شقيقته "أورور" ونعاها بكلمات مؤثرة .



فقد نشر نعيم صورة شقيقته الراحلة عبر حساباته على مواقع التواصل، وكتب قائلا: "أختي حبيبتي أورور غادرتنا بكير… نفسِك بالسما.. رح نشتقلِك يا قلبي".

ومن المقرر أن تُوارى الثرى اليوم السبت..