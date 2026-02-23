بعد 12 عاماً .. ادمون ساسين يودّع الـLBCI

أعلن الإعلامي استقالته من محطة بعد مسيرة مهنية امتدّت لأكثر من اثني عشر عاماً في العمل الإعلامي الميداني، متمنّياً التوفيق والنجاح لزملائه، ومعبّراً عن أمله في توفير الظروف المناسبة لاستمرار العمل الصحافي داخل غرف الأخبار.

وفي بيان نشره عبر حسابه، أشار إلى أنّه تولّى خلال سنوات عمله تغطية مئات الأحداث، لافتاً إلى التجارب القاسية والمشاهد الصعبة التي واجهها خلال مهماته الميدانية. وخصّ المصوّرين الذين رافقوه في التغطيات بتحية تقدير، واصفاً إياهم بـ"رفاق الميدان" الذين شاركوه نقل الوقائع وسط ظروف خطرة، وصلت أحياناً إلى لحظات مواجهة مباشرة مع الموت قبل أن تتفرّق بهم الطرق.



