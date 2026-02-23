تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بعد 12 عاماً .. ادمون ساسين يودّع الـLBCI
Lebanon 24
23-02-2026
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الإعلامي
إدمون ساسين
استقالته من محطة
lbci
بعد مسيرة مهنية امتدّت لأكثر من اثني عشر عاماً في العمل الإعلامي الميداني، متمنّياً التوفيق والنجاح لزملائه، ومعبّراً عن أمله في توفير الظروف المناسبة لاستمرار العمل الصحافي داخل غرف الأخبار.
وفي بيان نشره عبر حسابه، أشار
ساسين
إلى أنّه تولّى خلال سنوات عمله تغطية مئات الأحداث، لافتاً إلى التجارب القاسية والمشاهد الصعبة التي واجهها خلال مهماته الميدانية. وخصّ المصوّرين الذين رافقوه في التغطيات بتحية تقدير، واصفاً إياهم بـ"رفاق الميدان" الذين شاركوه نقل الوقائع وسط ظروف خطرة، وصلت أحياناً إلى لحظات مواجهة مباشرة مع الموت قبل أن تتفرّق بهم الطرق.
