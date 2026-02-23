تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لدغة تيم حسن تشغل التواصل.. فكيف علّق؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:21
لدغة تيم حسن تشغل التواصل.. فكيف علّق؟
تصدر الفنان السوري تيم حسن الترند، خاطفاً الأنظار بقوة مع انطلاق مسلسل مولانا.

وأثار تيم اهتمام الجمهور بشخصية جابر الجديدة وهو يلدغ بحرف الجيم وينطقه زين، حيث تحولت سمات الشخصية إلى ظاهرة على السوشيال ميديا، وأصبح محور مقاطع انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.
فقد انتشر مشهد شرح اللدغة بشكل سريع، وفيه قدم تيم أمثلة ساخرة مثل "رايح زاي"، نالت الطريقة الطريفة إعجاب الملايين من المشاهدين ليتصدر المقطع قوائم المشاهدات على منصة إكس.

من جانبه، تفاعل النجم السوري مع موجة الانتشار الواسعة، ونشر جزءاً من المشهد عبر حساباته.
كما علق تيم بأسلوب الشخصية قائلاً "رمضان يزمعنا"، عوضاً عن عبارة "رمضان يجمعنا"، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور مع المسلسل.
السوشيال ميديا

تيم حسن

الترند

مولانا

الملا

رمضان

حسن ا

تيم ⁧

