تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
23-02-2026
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
للمرّة الثامنة خلال الأشهر الأخيرة، دخل الفنان المصري
كريم سامي مغاوري
المستشفى مجدداً إثر وعكة صحية.
وشارك مغاوري متابعيه، صورة من المستشفى عبر حسابه على "إنستغرام"، طلب من جمهوره الدعاء له في شهر
رمضان
، وقال: "دعواتكم في الشهر
الكريم
.. في المستشفى للمرة الثامنة.. اللهم أنت الشافي،
صابر
وراضٍ، ولا راد لقضائك
يا الله
أنت المعين".
ستوري الفنان من حسابه على إنستغرام" style="width: 100%; height: 100%;" />
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
23/02/2026 14:53:03
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
23/02/2026 14:53:03
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة عربية شهيرة تُعلن تعرضها للإجهاض مرتين (صورة)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة عربية شهيرة تُعلن تعرضها للإجهاض مرتين (صورة)
23/02/2026 14:53:03
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. نقل الفنان محمد خيري إلى المستشفى بشكل طارئ
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. نقل الفنان محمد خيري إلى المستشفى بشكل طارئ
23/02/2026 14:53:03
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم سامي مغاوري
سامي مغاوري
كريم سامي
ريم سامي
كريم سام
يا الله
الكريم
سامي م
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
Lebanon 24
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
07:32 | 2026-02-23
23/02/2026 07:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
06:54 | 2026-02-23
23/02/2026 06:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
Lebanon 24
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
04:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لدغة تيم حسن تشغل التواصل.. فكيف علّق؟
Lebanon 24
لدغة تيم حسن تشغل التواصل.. فكيف علّق؟
02:21 | 2026-02-23
23/02/2026 02:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من موقع التصوير.. كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
من موقع التصوير.. كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها
23:00 | 2026-02-22
22/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:32 | 2026-02-23
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
06:54 | 2026-02-23
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
04:00 | 2026-02-23
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
02:21 | 2026-02-23
لدغة تيم حسن تشغل التواصل.. فكيف علّق؟
23:00 | 2026-02-22
من موقع التصوير.. كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها
16:00 | 2026-02-22
لقاء بين هاديسا وإليسا.. هل من عمل مرتقب بينهما؟
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 14:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24