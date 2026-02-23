تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:24
A-
A+
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
للمرّة الثامنة خلال الأشهر الأخيرة، دخل الفنان المصري كريم سامي مغاوري المستشفى مجدداً إثر وعكة صحية.

وشارك مغاوري متابعيه، صورة من المستشفى عبر حسابه على "إنستغرام"، طلب من جمهوره الدعاء له في شهر رمضان، وقال: "دعواتكم في الشهر الكريم.. في المستشفى للمرة الثامنة.. اللهم أنت الشافي، صابر وراضٍ، ولا راد لقضائك يا الله أنت المعين".
 
 
<a class='entities-links' href='/entity/1947318169/ستوري/ar/1?utm_term=PublicFigures-ستوري&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ستوري&id=168308&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=ستوري الفنان من حسابه على إنستغرام" style="width: 100%; height: 100%;" />
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة عربية شهيرة تُعلن تعرضها للإجهاض مرتين (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. نقل الفنان محمد خيري إلى المستشفى بشكل طارئ
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24

كريم سامي مغاوري

سامي مغاوري

كريم سامي

ريم سامي

كريم سام

يا الله

الكريم

سامي م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-02-23
Lebanon24
06:54 | 2026-02-23
Lebanon24
04:00 | 2026-02-23
Lebanon24
02:21 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:00 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24