للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)

للمرّة الثامنة خلال الأشهر الأخيرة، دخل الفنان المصري المستشفى مجدداً إثر وعكة صحية.



وشارك مغاوري متابعيه، صورة من المستشفى عبر حسابه على "إنستغرام"، طلب من جمهوره الدعاء له في شهر ، وقال: "دعواتكم في الشهر .. في المستشفى للمرة الثامنة.. اللهم أنت الشافي، وراضٍ، ولا راد لقضائك أنت المعين".

ستوري الفنان من حسابه على إنستغرام