بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟

أصدر مكتب "فنان العرب" ، بياناً صحفياً، نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن اعتزال كليّ، مؤكدًا أنّ "ما يجري هو إعادة تنظيم للنشاط الفني وتقنين المشاركات الغنائية بما يتلاءم مع والاعتبارات الخاصة".

وأوضح البيان أنّ "الهدف هو تحقيق توازن محسوب بين الاستمرار في العطاء الفني والحفاظ على الصحة والحياة الأسرية، بما يضمن استدامة الحضور دون استنزاف".

وشدد على أنّ "المناسبات الوطنية ستبقى أولوية متقدمة في جدول محمد عبده، انطلاقًا من تقديره لمكانة الوطن وقيادته وارتباط صوته بالمحطات ".