فنون ومشاهير
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مكتب "فنان العرب"
محمد عبده
، بياناً صحفياً، نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن اعتزال كليّ، مؤكدًا أنّ "ما يجري هو إعادة تنظيم للنشاط الفني وتقنين المشاركات الغنائية بما يتلاءم مع
الظروف الصحية
والاعتبارات الخاصة".
وأوضح البيان أنّ "الهدف هو تحقيق توازن محسوب بين الاستمرار في العطاء الفني والحفاظ على الصحة والحياة الأسرية، بما يضمن استدامة الحضور دون استنزاف".
وشدد على أنّ "المناسبات الوطنية ستبقى أولوية متقدمة في جدول محمد عبده، انطلاقًا من تقديره لمكانة الوطن وقيادته وارتباط صوته بالمحطات
الوطنية الكبرى
".
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
09:51 | 2026-02-23
23/02/2026 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
Lebanon 24
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
09:00 | 2026-02-23
23/02/2026 09:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
06:54 | 2026-02-23
23/02/2026 06:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
05:24 | 2026-02-23
23/02/2026 05:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
Lebanon 24
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
04:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
