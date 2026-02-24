بالقضاء...هيفاء وهبي تواجه طبيباً على خلفية فيديوهات مسروقة

في تطور قضائي جديد، قررت جهات التحقيق في مصر إحالة طبيب شهير إلى المحاكمة، على خلفية الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي، متهمةً إياه باستغلال فيديوهات إعلانية تخصها من دون إذن قانوني، ومطالِبةً بتعويض مدني قدره خمسة ملايين جنيه. وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 6 نيسان المقبل للنظر في أولى جلسات الدعوى. وأوضح المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة، أن موكلته أقامت دعوى ضد الطبيب محمد شحاتة سليمان، متهمةً إياه باستخدام صورتها وأدائها الفني لأغراض ترويجية من دون موافقة رسمية، في مخالفة للقانون. وأشار إلى أن المطالبة بالتعويض تشمل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية الناتجة من إعادة نشر المقاطع المصوّرة من دون تصريح. وبحسب الدفاع، تعود الواقعة إلى نيسان 2023، حين زارت هيفاء أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، حيث تم تصوير مقطعين دعائيين لدعم المركز لمرة واحدة فقط، من دون أي اتفاق يجيز إعادة نشرهما أو استغلالهما تجارياً بشكل متكرر. وأكد المحامي أن الطبيب أعاد نشر الفيديوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، من دون إذن مسبق، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن موكلته طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، من دون استجابة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية. في سياق متصل، تسلّمت هيفاء وهبي الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 كانون الأول، والذي قضى بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.