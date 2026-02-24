تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بالقضاء...هيفاء وهبي تواجه طبيباً على خلفية فيديوهات مسروقة

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:00
A-
A+
بالقضاء...هيفاء وهبي تواجه طبيباً على خلفية فيديوهات مسروقة
بالقضاء...هيفاء وهبي تواجه طبيباً على خلفية فيديوهات مسروقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في تطور قضائي جديد، قررت جهات التحقيق في مصر إحالة طبيب شهير إلى المحاكمة، على خلفية الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي، متهمةً إياه باستغلال فيديوهات إعلانية تخصها من دون إذن قانوني، ومطالِبةً بتعويض مدني قدره خمسة ملايين جنيه. وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 6 نيسان المقبل للنظر في أولى جلسات الدعوى.

وأوضح المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة، أن موكلته أقامت دعوى ضد الطبيب محمد شحاتة سليمان، متهمةً إياه باستخدام صورتها وأدائها الفني لأغراض ترويجية من دون موافقة رسمية، في مخالفة للقانون. وأشار إلى أن المطالبة بالتعويض تشمل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية الناتجة من إعادة نشر المقاطع المصوّرة من دون تصريح.

وبحسب الدفاع، تعود الواقعة إلى نيسان 2023، حين زارت هيفاء أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، حيث تم تصوير مقطعين دعائيين لدعم المركز لمرة واحدة فقط، من دون أي اتفاق يجيز إعادة نشرهما أو استغلالهما تجارياً بشكل متكرر.

وأكد المحامي أن الطبيب أعاد نشر الفيديوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، من دون إذن مسبق، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن موكلته طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، من دون استجابة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، تسلّمت هيفاء وهبي الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 كانون الأول، والذي قضى بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القضاء يُنصف هيفاء وهبي ويُسقط قرار منعها من الغناء في مصر
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 01:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود للغناء في مصر
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 01:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الإيراني: توجيه أول لائحة اتهام ضد محتجزين على خلفية الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 01:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات دلع وضحك.. "كيفك أمورة" تشعل مواقع التواصل بين هيفاء وهبي وسانت ليفانت (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 01:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

الملكية الفكرية

الدائرة الثالثة

قانون حماية

هيفاء وهبي

القاهرة

فيسبوك

القضاء

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-24
Lebanon24
10:05 | 2026-02-24
Lebanon24
09:04 | 2026-02-24
Lebanon24
08:28 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24