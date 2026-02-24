شجون الهاجري تكشف كواليس أحد مشاهد "ثالثهم الشيطان"

ظهرت الفنانة شجون الهاجري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، وهي على سرير المستشفى الأبيض، مع وجود كدمات على وجهها وعينيها، وأوضحت أنها بقيت لعشر ساعات تقريباً بعينيها مغلقتين أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "ثالثهم الشيطان"، ضمن سلسلة مسلسل "وحوش2" المعروض حالياً خلال الموسم الرمضاني.

وعلّقت شجون على الفيديو قائلة: "في هذا اليوم من تصوير مسلسل وحوش ثالثهم الشيطان، عيوني كانت مسكرة أكثر من 11 ساعة، والحمد لله بفضل الله، مجهود فريق العمل، شركة الإنتاج شاشا، خبير المكياج، وإصرار مخرجنا العبقري محمد سلامة، وقصة وحوارات فهد العليوة، وإبداع نجوم العمل بقيادة أستاذي داود حسين، قدرنا نوصل لكم إحساسنا وأتمنى نكون عند حسن ظنكم دائماً".

وتفاعل معها متابعوها وعدد من الفنانين، حيث كتبت الفنانة هدى حسين: "مبدعة.. اسم الله عليج"، وعلقت هيفاء حسين: "اخ يا شجون انتي عملاقة.. كسرتي قلبي بها لعمل.. ربي يرفع شانج اكثر واكثر.. استمري"، بينما كتب الفنان بشار الشطي: "أبدعتي"، والفنان حبيب غلوم: "ما شاء الله عليج مبدعة في كل حالاتج".