شجون الهاجري تكشف كواليس أحد مشاهد "ثالثهم الشيطان"

ظهرت الفنانة شجون الهاجري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، وهي على سرير المستشفى الأبيض، مع وجود كدمات على وجهها وعينيها، وأوضحت أنها بقيت لعشر ساعات تقريباً بعينيها مغلقتين أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "ثالثهم الشيطان"، ضمن سلسلة مسلسل "وحوش2" المعروض حالياً خلال الموسم الرمضاني. وعلّقت شجون على الفيديو قائلة: "في هذا اليوم من تصوير مسلسل وحوش ثالثهم الشيطان، عيوني كانت مسكرة أكثر من 11 ساعة، والحمد لله بفضل الله، مجهود فريق العمل، شركة الإنتاج شاشا، خبير المكياج، وإصرار مخرجنا العبقري محمد سلامة، وقصة وحوارات فهد العليوة، وإبداع نجوم العمل بقيادة أستاذي داود حسين، قدرنا نوصل لكم إحساسنا وأتمنى نكون عند حسن ظنكم دائماً". وتفاعل معها متابعوها وعدد من الفنانين، حيث كتبت الفنانة هدى حسين: "مبدعة.. اسم الله عليج"، وعلقت هيفاء حسين: "اخ يا شجون انتي عملاقة.. كسرتي قلبي بها لعمل.. ربي يرفع شانج اكثر واكثر.. استمري"، بينما كتب الفنان بشار الشطي: "أبدعتي"، والفنان حبيب غلوم: "ما شاء الله عليج مبدعة في كل حالاتج". مسلسل "ثالثهم الشيطان" تدور أحداث العمل حول أكثر القضايا الغامضة، مستوحاة من جريمة حقيقية هزّت الرأي العام في الكويت، حيث تبدأ الحكاية بعلاقة وثيقة بين ثلاث شخصيات قبل أن تتكشف الشكوك وتقود إلى جريمة قتل. العمل عبارة عن حكايات منفصلة، كل واحدة مستوحاة من أحداث جريمة واقعية، وتتضمن ثلاث قصص لهذا الموسم: "عرس الجن"، "ثالثهم الشيطان"، و"الأم المتوحشة"، ويستعرض قضايا مثل الخيانة والعنف والضغوط النفسية المعقدة. ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم: حصة النبهان، نورة العميري، شجون الهاجري، حسين المهدي، عبدالله البلوشي، منى حسين، فوز الشطي، داود حسين، باسمة، حمادة، سارة صلاح، شهد سلمان، غرور، فاطمة البصري، عبير أحمد، عبدالله بهمن، يعقوب عبدالله، أحمد العونان، شيخة العسيلان، وأحلام التميمي. مسلسل آخر لشجون يُعرض أيضاً لشجون مسلسل "أمور عائلية"، وتدور أحداثه حول صراعات زوجية بعد أن تنهار أحلام البطلة في الزواج المثالي، لتكشف عن واقع مرير مليء بالصدمات والحوادث التي تهز أركان العائلة وتكشف الأسرار المدفونة في الماضي. العمل من إخراج أحمد عبدالواحد وتأليف فهد العليوة، ويشارك في بطولته شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، مريم الصالح، أحمد السلمان، حسين المنصور، نور الدليمي، علي كاكولي، مرام البلوشي، ألاء الهندي.