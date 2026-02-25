أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)

بعد وفاته أمس الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، شيعت الفنانة زينة جثمان شقيقها إسلام.







كما انهارت زينة أيضا تأثرًا برحيل شقيقها المفاجئ وبدت عليها علامات الصدمة. ولحظة وصول جثمان شقيق زينة إلى حسن الشربتلي في الجديدة دخلت والدته في نوبة بكاء مؤثرة فور رؤية الجثمان، ولم تتمالك نفسها من شدة الصدمة والحزن على فراق ابنها.كما انهارت زينة أيضا تأثرًا برحيل شقيقها المفاجئ وبدت عليها علامات الصدمة.

وحرص عدد من الفنانين على مواساة زينة وعائلتها في هذه اللحظات الصعبة، حيث ظهر كل من الفنانة وريم البارودي وشذى وطارق بين الحضور لتقديم التعازي.