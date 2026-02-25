تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
25-02-2026
|
00:43
A-
A+
A+
A-
بعد وفاته أمس الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، شيعت الفنانة
المصرية
زينة جثمان شقيقها إسلام.
ولحظة وصول جثمان شقيق زينة إلى
مسجد
حسن الشربتلي في
القاهرة
الجديدة دخلت والدته في نوبة بكاء مؤثرة فور رؤية الجثمان، ولم تتمالك نفسها من شدة الصدمة والحزن على فراق ابنها.
كما انهارت زينة أيضا تأثرًا برحيل شقيقها المفاجئ وبدت عليها علامات الصدمة.
وحرص عدد من الفنانين على مواساة زينة وعائلتها في هذه اللحظات الصعبة، حيث ظهر كل من الفنانة
دنيا سمير غانم
وريم البارودي وشذى وطارق
لطفي
بين الحضور لتقديم التعازي.
