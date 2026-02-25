بعد توقف العمل بشكل مُفاجئ.. ياسمين صبري مُجدداً على نتفليكس

تصوّر الفنانة حملتها الإعلانية الرمضانية الخاصة لإحدى ماركات التجميل العالمية لتعوض غيابها عن الموسم الرمضاني.



إلى ذلك، يتردد أن هناك عودة للتفاوض بين إدارة أعمال ياسمين وبين منصة نتفليكس مجددا لتقديم عمل وثائقي يعرض تفاصيل حياتها على أن يتم تصويره على مدار 5 مواسم ليتضمن حياتها المهنية وسفرها وارتباطاتها الفنية.



وبحسب "نواعم" ما زالت ياسمين تؤجل هذه الخطوة لحين الوقت المناسب، حيث كان من المقرر أن تقدم هذا العمل قبل عامين تقريبا، ولكنه توقف بشكل مفاجئ.



وتنتظر إدارة نتفليكس قرار ياسمين النهائي وفي حالة موافقتها ستبدأ التحضيرات الفعلية للمشروع خلال الفترة ليكون جاهزا للعرض في 2027.





