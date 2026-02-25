تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
25-02-2026
|
02:43
كان الفنان المصري
ماجد المصري
من ضمن ضحايا برنامج "
رامز
ليفل الوحش" الذي يقدمه الفنان
رامز جلال
عبر شاشة MBC مصر طيلة شهر
رمضان
المبارك.
وقدّم رامز ساخرًا ماجد المصري قائلاً: "الستات شايفاه مش عادي والبنات شايفاه شوجر دادي، مقاييسه الجسدية مهولة حاجة مش معقولة.. صوابعه صوابع ممبار وعليه نفخة منخار.. بيطلع منها أنهار، متقولش عليه تنين جبار.. على طول عاملي تعلب مكار".
وفي المرحلة الأخيرة من المقلب أصيب ماجد بآلام في ظهره .
وبعد اكتشافه المقلب وكشف رامز عن شخصيته، انهال المصري عليه بالضرب وذلك بعدما توعده بالانتقام منه، كما ضرب أحد أفراد طاقم البرنامج الذي تدخل لإنقاذ جلال.
