فنون ومشاهير
بسبب تضمنه مشاهد مُخلة.. مسلسل يُعرض في رمضان يُثير غضب الجمهور
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب مسلسل "المهاجر" الذي يُعرض خلال شهر
رمضان
بجدل واسع بين الجزائريين.
وتلقى المسلسل انتقادات واسعة من طرف الأطباء الذين قالوا إنه "يشوه سمعتهم" ما دفع بالنقابة الوطنية للصحة العمومية بمطالبة سلطة ضبط السمعي البصري بتوقيفه.
ويصور المسلسل البطل، وهو طبيب، يستغل منصبه بشكل غير مباشر للإيقاع بالفتيات، والتحرش بهن في مكان العمل، وهو ما أثار حفيظة الجزائريين، حيث رأى البعض، خاصة من المنتسبين للسلك الطبي، أن المسلسل "يعطي نظرة سيئة عن مهنة الطب، وما يحدث في المستشفيات الجزائرية"، فيما يرى البعض الآخر أن المسلسل "لا يكون بالضرورة مطابقاً للواقع، كما أن تحرشات مثل تلك قد تقع ولا يمكن إسقاطها على جميع السلك الطبي".
وتدخلت
النقابة الوطنية
لممارسي الصحة العمومية لتنشر بياناً، شكت فيه من مسلسل "المهاجر" لسلطة ضبط السمعي البصري، حيث ذكرت أن "حلقة من مسلسل "المهاجر" تدور أحداثها في "
مستشفى القبة
" بالجزائر العاصمة أظهرت سلوكاً مهنياً غير مقبول لطبيب يتحرش بمريضة في مكان العمل وأثناء أدائه لواجبه المهني".
وشددت النقابة على أن "هذا الأمر يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات مهنة الطبيب، ويعكس لدى الجمهور المشاهد نظرة سيئة وسلبية عن السلك الطبي وعن المستشفى المعني بالعرض"، معتبرة أن "هذه المقاطع مخلة بالحياء".
