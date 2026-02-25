تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحوّل لحقيقة.. الموت يؤلم مي عمر بأعز الناس

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:45
في خبر حزين، أعلن المخرج المصري محمد سامي، وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر اليوم الأربعاء عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.

وكتب سامي في المنشور قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء."

وأضاف: "أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب."
 
 
 
 
 
وللمفارقة شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الست موناليزا" الذي تؤدي فيه مي شخصية "موناليزا" مواجهة محتدمة عندما حاول والدها " عم "بركات"، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد محمود، استرداد حق ابنته، فتوجه إلى منزل طليقها ووالدته لمحاسبتهما،غير أن "حسن" باغته بإعادتها إلى عصمته قسرًا، قبل أن يعتدي بالضرب على والدها ويطرده إلى الشارع، ما أدى إلى تعرض الأخير لأزمة قلبية أودت بحياته.

المصري محمد

محمد محمود

محمد سامي

أبو هاني

مي عمر

فيسبوك

محمد م

محمد س

