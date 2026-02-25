تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحوّل لحقيقة.. الموت يؤلم مي عمر بأعز الناس
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين، أعلن المخرج
المصري محمد
سامي، وفاة والد زوجته الفنانة
مي عمر
اليوم الأربعاء عبر منشور على حسابه في "
فيسبوك
"، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.
وكتب سامي في المنشور قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر
أبو هاني
في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء."
وأضاف: "أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب."
وللمفارقة شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "
الست
موناليزا" الذي تؤدي فيه مي شخصية "موناليزا" مواجهة محتدمة عندما حاول والدها " عم "
بركات
"، الذي يجسد شخصيته الفنان
محمد محمود
، استرداد حق ابنته، فتوجه إلى منزل طليقها ووالدته لمحاسبتهما،غير أن "حسن" باغته بإعادتها إلى عصمته قسرًا، قبل أن يعتدي بالضرب على والدها ويطرده إلى الشارع، ما أدى إلى تعرض الأخير لأزمة قلبية أودت بحياته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
Lebanon 24
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
25/02/2026 16:22:12
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"
Lebanon 24
بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"
25/02/2026 16:22:12
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟
Lebanon 24
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟
25/02/2026 16:22:12
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم جويل مردينيان.. فقدت أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم جويل مردينيان.. فقدت أعز الناس (صورة)
25/02/2026 16:22:12
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المصري محمد
محمد محمود
محمد سامي
أبو هاني
مي عمر
فيسبوك
محمد م
محمد س
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
Lebanon 24
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
08:26 | 2026-02-25
25/02/2026 08:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
07:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تضمنه مشاهد مُخلة.. مسلسل يُعرض في رمضان يُثير غضب الجمهور
Lebanon 24
بسبب تضمنه مشاهد مُخلة.. مسلسل يُعرض في رمضان يُثير غضب الجمهور
03:47 | 2026-02-25
25/02/2026 03:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:26 | 2026-02-25
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
07:43 | 2026-02-25
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
06:52 | 2026-02-25
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
05:42 | 2026-02-25
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
03:47 | 2026-02-25
بسبب تضمنه مشاهد مُخلة.. مسلسل يُعرض في رمضان يُثير غضب الجمهور
02:43 | 2026-02-25
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 16:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24