أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحوّل لحقيقة.. الموت يؤلم مي عمر بأعز الناس

في خبر حزين، أعلن المخرج سامي، وفاة والد زوجته الفنانة اليوم الأربعاء عبر منشور على حسابه في " "، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.



وكتب سامي في المنشور قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء."



وأضاف: "أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب."

وللمفارقة شهدت الحلقة السابعة من مسلسل " موناليزا" الذي تؤدي فيه مي شخصية "موناليزا" مواجهة محتدمة عندما حاول والدها " عم " "، الذي يجسد شخصيته الفنان ، استرداد حق ابنته، فتوجه إلى منزل طليقها ووالدته لمحاسبتهما،غير أن "حسن" باغته بإعادتها إلى عصمته قسرًا، قبل أن يعتدي بالضرب على والدها ويطرده إلى الشارع، ما أدى إلى تعرض الأخير لأزمة قلبية أودت بحياته.