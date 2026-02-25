بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال

أعلنت الممثلة والمذيعة لمى لاوند، عن وفاة زوج عمّتها.

ونعت لاوند زوج عمّتها وقالت: "إلى أن نلتقي مجدداً يا عزيزي ميشال. أنت الآن مع الذي أحببته كثيراً. سأفتقد دعاباتك، وحنانك، وضحكاتك الجميلة. لم أتخيل يوماً أنك سترحل... ارقد بسلام ".