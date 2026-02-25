"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)

غيّب الموت الإعلامي المصري الكبير فهمي عمر، عن عمر ناهز 98 عاماً.



وسيوارى جثمان الفقيد في مسقط رأسه في مركز التابع لمحافظة قنا في صعيد مصر، حيث من المقرر أن تقام مراسم الدفن والعزاء هناك.

ويُعد الراحل أحد رواد الجيل الذهبي للإذاعة ، حيث التحق بالعمل فيها عام 1950.

تدرج في المناصب الإدارية والمهنية بفضل حنكته وثقافته الواسعة، حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية في الفترة من عام 1982 وحتى 1987، وهي الفترة التي شهدت ازدهاراً كبيراً في المحتوى الإذاعي وتطويراً في خريطة البرامج. (روسيا اليوم)