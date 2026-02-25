تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت الإعلامي المصري الكبير فهمي عمر، عن عمر ناهز 98 عاماً.
وسيوارى جثمان الفقيد في مسقط رأسه في مركز
نجع حمادي
التابع لمحافظة قنا في صعيد مصر، حيث من المقرر أن تقام مراسم الدفن والعزاء هناك.
ويُعد الراحل أحد رواد الجيل الذهبي للإذاعة
المصرية
، حيث التحق بالعمل فيها عام 1950.
تدرج في المناصب الإدارية والمهنية بفضل حنكته وثقافته الواسعة، حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية في الفترة من عام 1982 وحتى 1987، وهي الفترة التي شهدت ازدهاراً كبيراً في المحتوى الإذاعي وتطويراً في خريطة البرامج. (روسيا اليوم)
