رحيل إبنة الفنان مارتن شورت... ماذا كشف الطبيب الشرعيّ عن وفاتها؟

أعلنت عائلة الفنان ، عن وفاة إبنته المتبناة كاثرين البالغة من العمر 42 عاماً.

وقالت عائلة الفنان الأميركيّ لمجلة "PEOPLE": "ببالغ الحزن والأسى، نؤكد نبأ وفاة شورت. إن عائلة شورت مفجوعة، وتطلب احترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب. كانت كاثرين محبوبة من الجميع، وسيذكرها الجميع بما جلبته من نور وبهجة للعالم".

وكانت إدارة إطفاء تلقت بلاغاً من منزل في ، بشأن امرأة.

وأكد الطبيب الشرعي أنّ "البلاغ كان يتعلق باحتمالية انتحار". (سيدتي)