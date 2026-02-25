تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
رحيل إبنة الفنان مارتن شورت... ماذا كشف الطبيب الشرعيّ عن وفاتها؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت عائلة الفنان
مارتن شورت
، عن وفاة إبنته المتبناة كاثرين البالغة من العمر 42 عاماً.
وقالت عائلة الفنان الأميركيّ لمجلة "PEOPLE": "ببالغ الحزن والأسى، نؤكد نبأ وفاة
كاثرين هارتلي
شورت. إن عائلة شورت مفجوعة، وتطلب احترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب. كانت كاثرين محبوبة من الجميع، وسيذكرها الجميع بما جلبته من نور وبهجة للعالم".
وكانت إدارة إطفاء
لوس أنجلوس
تلقت بلاغاً من منزل في
هوليوود هيلز
، بشأن امرأة.
وأكد الطبيب الشرعي أنّ "البلاغ كان يتعلق باحتمالية انتحار". (سيدتي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالتها.. وفاة ابنة فنان شهير بعد أيام على فقدانه والده (صورة)
Lebanon 24
الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالتها.. وفاة ابنة فنان شهير بعد أيام على فقدانه والده (صورة)
25/02/2026 18:43:10
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
Lebanon 24
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
25/02/2026 18:43:10
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
Lebanon 24
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
25/02/2026 18:43:10
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة نجل المغني وكاتب الأغاني المعروف
Lebanon 24
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة نجل المغني وكاتب الأغاني المعروف
25/02/2026 18:43:10
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كاثرين هارتلي
هوليوود هيلز
مارتن شورت
لوس أنجلوس
هوليوود
الشرع
لي شو
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارين رزق الله في عيد ميلاد إبنتها ناديا: "رح تفلجيني"
Lebanon 24
كارين رزق الله في عيد ميلاد إبنتها ناديا: "رح تفلجيني"
10:19 | 2026-02-25
25/02/2026 10:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
Lebanon 24
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
08:26 | 2026-02-25
25/02/2026 08:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
07:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:19 | 2026-02-25
كارين رزق الله في عيد ميلاد إبنتها ناديا: "رح تفلجيني"
08:26 | 2026-02-25
"الله رزقني 3 أولاد"... فنان لبنانيّ يتحدّث عن طلاقه من زوجته: "الحياة قسمة ونصيب"
07:43 | 2026-02-25
"عملاق الإذاعة"... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله (صورة)
06:52 | 2026-02-25
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
05:42 | 2026-02-25
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
04:45 | 2026-02-25
أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحوّل لحقيقة.. الموت يؤلم مي عمر بأعز الناس
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24