براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!

قضت ببراءة الممثل المصري من تهمة حيازة مواد مخدرة، منهية بذلك القضية التي أحيل على إثرها إلى المحاكمة.







وكانت نيابة وسط قد أحالته إلى الجنايات بعد أن قررت نيابة سابقًا إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.







وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط ألفونس أثناء قيادته سيارته في ، حيث قامت دورية أمنية بتفتيش السيارة، وأسفر ذلك عن العثور على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا في المقعد الخلفي.





وأظهرت التحريات الأولية إقراره بحيازة المادة المخدرة بغرض التعاطي، مؤكدًا أنه استخدمها لأغراض ، وذلك أثناء توجهه لتوصيل زوجته إلى عملها بوسط القاهرة، قبل أن يُستدعى إلى للتحقيق في الواقعة.

