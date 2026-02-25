تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!

Lebanon 24
25-02-2026 | 16:21
براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الممثل المصري شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة، منهية بذلك القضية التي أحيل على إثرها إلى المحاكمة.



وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالته إلى الجنايات بعد أن قررت نيابة قصر النيل سابقًا إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط ألفونس أثناء قيادته سيارته في ميدان التحرير، حيث قامت دورية أمنية بتفتيش السيارة، وأسفر ذلك عن العثور على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا في المقعد الخلفي.


وأظهرت التحريات الأولية إقراره بحيازة المادة المخدرة بغرض التعاطي، مؤكدًا أنه استخدمها لأغراض علاجية، وذلك أثناء توجهه لتوصيل زوجته إلى عملها بوسط القاهرة، قبل أن يُستدعى إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة.
