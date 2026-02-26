تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:06
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
كشفت "فوشيا" أن الممثل السوري محمد الأحمد مرتبط رسميا منذ فترة بممثلة سورية سبق أن جمعته بها أعمال درامية عدّة. 

وأشارت المعلومات إلى ان العلاقة بين الإثنين بدأت في إطار مهني، ثم تطوّرت بهدوء إلى قصة حب متينة، تُوّجت بقرار الارتباط الرسمي بعيدا من الأضواء.

وفضّل الأحمد، بحسب "فوشيا"  إبقاء هذا الجانب من حياته بعيدا عن الإعلام، لا سيما خلال فترة انشغاله حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "كذبة سودا" الذي تنتجه شركة The Wise Production. 

وأشارت المصادر إلى أن العروس تتواجد حاليا إلى جانب الأحمد في لبنان، حيث من المُرجح أن يُقام حفل الزفاف هناك. 
 
