فنون ومشاهير
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
26-02-2026
|
01:06
كشفت "فوشيا" أن الممثل السوري
محمد الأحمد
مرتبط رسميا
منذ فترة
بممثلة
سورية
سبق أن جمعته بها أعمال درامية عدّة.
وأشارت المعلومات إلى ان العلاقة بين الإثنين بدأت في إطار مهني، ثم تطوّرت بهدوء إلى
قصة حب
متينة، تُوّجت بقرار الارتباط الرسمي بعيدا من الأضواء.
وفضّل الأحمد، بحسب "فوشيا" إبقاء هذا الجانب من حياته بعيدا عن الإعلام، لا سيما خلال فترة انشغاله حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "كذبة سودا" الذي تنتجه شركة The Wise Production.
وأشارت المصادر إلى أن العروس تتواجد حاليا إلى جانب الأحمد في
لبنان
، حيث من المُرجح أن يُقام حفل الزفاف هناك.
