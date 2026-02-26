تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

تكبره بـ 5 سنوات.. انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:02
تكبره بـ 5 سنوات.. انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!
تكبره بـ 5 سنوات.. انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته! photos 0
انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته باشاك ديزر وذلك بعد نحو 10 سنوات من الزواج.

وتصدر اسم تاتليتوغ، المعروف بدور "مهند" في العالم العربي قوائم الترند في عدة دول عربية وسط تساؤلات حول حقيقة ما يُتداول عن حياته الشخصية.

وبحسب تقارير تركية، فإن باشاك ديزر انتقلت للعيش بمفردها في منزل بمدينة إزمير تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطلاق، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الطرفين لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.

وتُعد هذه الشائعة حلقة جديدة في سلسلة أخبار مشابهة لاحقت الثنائي منذ زواجهما في 2016، إذ كانت تتكرر من حين لآخر قبل أن تتراجع مع ظهور الزوجين معًا. 

يُذكر ان زوجة كيفانش تكبره بـ 5 سنوات وهما رُزقا بطفل عام 2022.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24