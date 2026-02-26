تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تكبره بـ 5 سنوات.. انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!
Lebanon 24
26-02-2026
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن انفصال النجم
التركي
الشهير
كيفانش تاتليتوغ
عن زوجته
باشاك ديزر
وذلك بعد نحو 10
سنوات من
الزواج.
وتصدر اسم تاتليتوغ، المعروف بدور "مهند" في العالم العربي قوائم
الترند
في عدة دول عربية وسط تساؤلات حول حقيقة ما يُتداول عن حياته الشخصية.
وبحسب تقارير تركية، فإن باشاك ديزر انتقلت للعيش بمفردها في منزل بمدينة إزمير تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطلاق، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الطرفين لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وتُعد هذه الشائعة حلقة جديدة في سلسلة
أخبار
مشابهة لاحقت
الثنائي
منذ زواجهما في 2016، إذ كانت تتكرر من حين لآخر قبل أن تتراجع مع ظهور الزوجين معًا.
يُذكر ان زوجة كيفانش تكبره بـ 5 سنوات وهما رُزقا بطفل عام 2022.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
Lebanon 24
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
26/02/2026 11:48:04
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
Lebanon 24
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
26/02/2026 11:48:04
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
26/02/2026 11:48:04
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
26/02/2026 11:48:04
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كيفانش تاتليتوغ
باشاك ديزر
سنوات من
الثنائي
الترند
الترك
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل
03:59 | 2026-02-26
26/02/2026 03:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
راقصة شهيرة تفاجئ الجميع: "لن أوقف الأكاديمية حتى لو ارتديت الحجاب"!
Lebanon 24
راقصة شهيرة تفاجئ الجميع: "لن أوقف الأكاديمية حتى لو ارتديت الحجاب"!
23:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!
Lebanon 24
براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!
16:21 | 2026-02-25
25/02/2026 04:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بآية قرآنية.. هكذا ردّت ياسمين عبد العزيز على منتقدي مسلسلها!
Lebanon 24
بآية قرآنية.. هكذا ردّت ياسمين عبد العزيز على منتقدي مسلسلها!
14:00 | 2026-02-25
25/02/2026 02:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:59 | 2026-02-26
هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل
01:06 | 2026-02-26
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
23:00 | 2026-02-25
راقصة شهيرة تفاجئ الجميع: "لن أوقف الأكاديمية حتى لو ارتديت الحجاب"!
16:21 | 2026-02-25
براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!
14:00 | 2026-02-25
بآية قرآنية.. هكذا ردّت ياسمين عبد العزيز على منتقدي مسلسلها!
10:19 | 2026-02-25
كارين رزق الله في عيد ميلاد إبنتها ناديا: "رح تفلجيني"
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24