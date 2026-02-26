تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
للمرة الأولى ظهور علني لإبني زينة في عزاء خالهما.. تعرفوا إليهما (صور)
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
للمرة الأولى، ظهر ابنا الفنانة
المصرية
زينة في عزاء شقيقها الذي أُقيم مؤخرا في
مسجد المشير طنطاوي
، حيث حرصا على مرافقتها.
ولفت التوأم الأنظار نظرًا لكونه أول حضور لهما في حدث رسمي بهذا الشكل، وظهورهما إلى جانب والدتهما دعمًا لها في هذا المصاب الأليم.
وكان
مسجد المشير
طنطاوي
شهد توافد عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنانة زينة، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.
