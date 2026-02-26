للمرة الأولى ظهور علني لإبني زينة في عزاء خالهما.. تعرفوا إليهما (صور)

للمرة الأولى، ظهر ابنا الفنانة زينة في عزاء شقيقها الذي أُقيم مؤخرا في ، حيث حرصا على مرافقتها.



ولفت التوأم الأنظار نظرًا لكونه أول حضور لهما في حدث رسمي بهذا الشكل، وظهورهما إلى جانب والدتهما دعمًا لها في هذا المصاب الأليم.

وكان شهد توافد عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنانة زينة، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.