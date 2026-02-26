تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
ريتا حرب تتألق بإطلالة شتوية أنيقة
Lebanon 24
26-02-2026
|
06:12
photos
نشرت الاعلامية والممثلة
ريتا حرب
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، مرتديةً معطفاً داكناً ووشاحاً بألوان هادئة.
وأرفقت حرب الصورة برموز تعبّر عن أجواء رومانسية، ما أثار تفاعل متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وحضورها المميز.
