ريتا حرب تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

نشرت الاعلامية والممثلة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، مرتديةً معطفاً داكناً ووشاحاً بألوان هادئة.وأرفقت حرب الصورة برموز تعبّر عن أجواء رومانسية، ما أثار تفاعل متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وحضورها المميز.